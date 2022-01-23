Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor

LÖSEMİ teşhisi konulan 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Güneş (15), tedavi olmak için bir yıl önce eğitimine ara verip ailesi ile birlikte Batman'dan İzmir'e geldi.

BATMAN (DHA) - LÖSEMİ teşhisi konulan 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Güneş (15), tedavi olmak için bir yıl önce eğitimine ara verip ailesi ile birlikte Batman'dan İzmir'e geldi. 6 ay önce ablası Hatice Güneş'ten (18) ilik nakli yapılan Fatma, sağlığına kavuşup, okuluna giderek arkadaşlarıyla buluşmayı istiyor.

Batman'da yaşayan Aynur Güneş (39) ve Ahmet Güneş (42) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatma Güneş'e yaklaşık 13 ay önce, bel ağrıları ile başlayan şikayetleri üzerine bir dizi kan tahlili yapıldı. 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma'ya lösemi teşhisi konuldu. İzmir'e gelen Fatma'nın kanser tedavisine S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. 6 ay önce ise Fatma'nın ablası Hatice Güneş'ten alınan ilik uyumlu çıkınca ilik nakli yapıldı. 1 yılı aşkın süredir kanser tedavisi gördüğü için okulundan ve arkadaşlarından uzak kalan Fatma, eğitimine başladığı günden bugüne kadar ilk kez karne alamadı. Arkadaşlarını, okulunu ve evini çok özleyen Fatma bir an önce sağlığına kavuşup okuluna dönmek istiyor.