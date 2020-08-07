Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi! Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Abdurrahman Dilipak, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak kimdir?

Köşesinde kaleme aldığı yazılar ve açıklamalarıyla ülke gündeminde yer alan Abdurrahman Dilipak, vatandaşların de ilgi odağı oldu. Tepki çeken ifadeleriyle de gündem gelen Dilipak hakkında Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. İşte, Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1949

Kaç yaşında: 71 yaşında

Nereli: Osmaniye

Eğitim: T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1980)

Abdurrahman Dilipak (1949, Osmaniye) Türk gazeteci ve yazar. Şu anda Yeni Akit gazetesinin köşe yazarıdır.

Abdurrahman Dilipak 1949 yılında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye'de Fatma Pakize ve Ali Rıza Dilipak'ın çocuğu olarak doğdu. 1969 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alan Dilipak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada iki sene okumasının ardından İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan 1980 yılında mezun oldu.

1964 yılında kısa süreli Düziçinde Kasırga isimli bir kartela gazete çıkarttı. 1969'da, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolcüsü olarak çalışma hayatına başladı, 1971'de judo antrenörü oldu, 1972'de Fetih Yayınevi'ni ve Hertür Yayın Dağıtım Şirketi'ni kurdu, 1973'te Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulunda yer aldı. Aynı yıl MTTB Sinema Kulübü üyesi oldu. Ardından, Burak Film Kurucu Ortakları arasında yer aldı ve milli sinema tartışmalarına katıldı. 1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık yapmıştır.

TV PROGRAMLARI

• 2×2 (Kanal 6 - Haber ve tartışma programı)

• Analiz (Kanal 6 - Haber ve tartışma programı)

• Ateşten Gömlek (Kanal 7)

• Beyin Fırtınası (Haber ve tartışma programı)

• Bıçak Sırtı (ÜLKE)

• Haber Yorum (Kanal D)

• Tartışa Tartışa (NTV)

ESERLERİ

• Bir Başka Açıdan Kemalizm (Beyan Yayınları)

• Cumhuriyet'in Şeref Kitabı (İşaret Yayınları)

• İnönü Dönemi (Beyan Yayınları)

• Menderes Dönemi (Beyan Yayınları)

• Yağmalanan Ülke Türkiye (Beyan Yayınları)

• Vahdet Ama Nasıl? (İnkılab Yayınları)

• Bir Başka Açıdan Çanakkale: Çanakkale geçildi (Kayıt Yayınları)

• Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü (Nubihar Yayınları)

• Ortak Payda: yeşil-kırmızı, kırmızı-yeşil denemeler (İnkılab Yayınları)

• Laisizm (Kayıt Yayınları)

• Cumhuriyete Giden Yol (Kayıt Yayınları)

• Neden Şeriata Karşılar (Kayıt Yayınları)Doğum tarihi: 1949

Kaç yaşında: 71 yaşında

Nereli: Osmaniye

Eğitim: T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1980)

Abdurrahman Dilipak (1949, Osmaniye) Türk gazeteci ve yazar. Şu anda Yeni Akit gazetesinin köşe yazarıdır.

Abdurrahman Dilipak 1949 yılında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye'de Fatma Pakize ve Ali Rıza Dilipak'ın çocuğu olarak doğdu. 1969 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alan Dilipak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada iki sene okumasının ardından İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okulundan 1980 yılında mezun oldu.

1964 yılında kısa süreli Düziçinde Kasırga isimli bir kartela gazete çıkarttı. 1969'da, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolcüsü olarak çalışma hayatına başladı, 1971'de judo antrenörü oldu, 1972'de Fetih Yayınevi'ni ve Hertür Yayın Dağıtım Şirketi'ni kurdu, 1973'te Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulunda yer aldı. Aynı yıl MTTB Sinema Kulübü üyesi oldu. Ardından, Burak Film Kurucu Ortakları arasında yer aldı ve milli sinema tartışmalarına katıldı. 1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık yapmıştır.

TV PROGRAMLARI

• 2×2 (Kanal 6 - Haber ve tartışma programı)

• Analiz (Kanal 6 - Haber ve tartışma programı)

• Ateşten Gömlek (Kanal 7)

• Beyin Fırtınası (Haber ve tartışma programı)

• Bıçak Sırtı (ÜLKE)

• Haber Yorum (Kanal D)

• Tartışa Tartışa (NTV)

ESERLERİ

• Bir Başka Açıdan Kemalizm (Beyan Yayınları)

• Cumhuriyet'in Şeref Kitabı (İşaret Yayınları)

• İnönü Dönemi (Beyan Yayınları)

• Menderes Dönemi (Beyan Yayınları)

• Yağmalanan Ülke Türkiye (Beyan Yayınları)

• Vahdet Ama Nasıl? (İnkılab Yayınları)

• Bir Başka Açıdan Çanakkale: Çanakkale geçildi (Kayıt Yayınları)

• Coğrafi Keşiflerin İç Yüzü (Nubihar Yayınları)

• Ortak Payda: yeşil-kırmızı, kırmızı-yeşil denemeler (İnkılab Yayınları)

• Laisizm (Kayıt Yayınları)

• Cumhuriyete Giden Yol (Kayıt Yayınları)

• Neden Şeriata Karşılar (Kayıt Yayınları)