Abdülfettah es-Sisi kimdir? Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, nereli?
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Abdülfettah es-Sisi kimdir? Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, nereli?

Abdülfettah Said Hüseyin Halil es-Sisi, bilinen adıyla General Sisi, Mısır Cumhurbaşkanı olarak 2014 yılında göreve geldi. 2012 yılında Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı oldu. General Sisi kimdir?

Abdülfettah es-Sisi kimdir? Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, nereli?
22.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:12

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından göreve gelen Sisi, 2014 yılında mareşalliğe yükseldi. Mısır Silahlı Kuvveleri Konseyi başkanlığı ike Mısır Savunma Bakanlığı görevlerini yürüttü. Abdülfettah es-Sisi hayatı, biyografisi haberimizde.

ABDÜLFETTAH ES-SİSİ KİMDİR?

Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Kahire'de dünyaya geldi. 1977'de Mısır Harp Okulundan mezun oldu. Ardından sırasıyla: 1987'de Genel komuta ve Kurmay Subay Kursu, Mısır Komuta ve Kurmay Subay Akademisi, 1992'de Genel komuta ve Kurmay Subay Kursu, Komuta ve Kurmay Subay Akademisi - İngiltere, 2003'de Muharebe Kursu, Lisansüstü Harp Akademisi Bursu, Nasır'ın Askeri Bilimler Akademisi - Mısır, 2006'da Amerika'da Muharebe Kursu, ABD Kara Harp Akademisi'nde eğitim gördü.

MURSİ, TANTAVİ YERİNE SİSİ'Yİ ATADI

General Sisi, 1977'de uzmanlık alanı tanksavar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı. 2008'de Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi olmaya hak kazandı. Sisi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin en genç üyesiydi.

Abdülfettah es-Sisi kimdir? Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, nereli?

12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi'nin yerine Sisi'yi getirme kararını aldı. Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de yürüttü. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseldi ve seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için istifa etti. Sisi, kariyer hayatı boyunca aşağıdaki makamlarda yer aldı:

42. Mekanize Taburu

94. Bağımsız Mekanize Tugayı

Suudi Arabistan Krallığı Askeri Ataşesi

23 Mekanize Tümen Komutanı ( Üçüncü Saha Ordusu-Süveyş )

Kuzey Askeri Bölgesi Kurmay Başkanı

Kuzey Askeri Bölgesi Kumandanı

Mısır Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Keşif Müdürlüğü

Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı

Mısır Savunma Bakanı

Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi Başkanı

YÜZDE 97 OY ORANIYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Mısır ordusunun, 1 Temmuz 2013 tarihinde Mursi'ye ülkedeki karışıklıklara çözüm bulması için verdiği 48 saatlik süre tamamlandıktan sonra ordu, seçilen Cumhurbaşkanını devirerek anayasayı askıya aldı. Onun yerine Adli Mansur'u geçici cumhurbaşkanı atandı. 29 Mayıs 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi, %97 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

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