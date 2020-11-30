Abdest nasıl alınır? Adım adım abdest alınışı! Abdestin farzları ve sünnetleri nelerdir?

Abdest,Müslümanlar için temizlenme ve arınmadır. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetleri yerine getirmeden önce mutlaka abdest almak gerekir. Peki doğru abdest nasıl alınır? Kadınlar nasıl abdest alır? Erkekler nasıl abdest alır? Abdest alırken nasıl niyet edilir? Abdest sırası nasıldır? Tüm detaylarıyla yazımızda...

Abdest, ruhsal arınma için yerine getirilecek ibadetlerden önce yapılan bedensel bir arınma ve temizlenmedir. Bu kelimenin kökeni dilimize Farsça'dan gelmektedir."Ab" hecesi "su", "dest" hecesi ile "el" anlamına gelir. Elle ve suyla yapılan arınma anlamını taşır. Arapça dilinde ise "Vudu" olarak geçmektedir. "Vudu" ise temizlik, paklık güzellik anlamına gelmektedir. Abdest ile buyrulan organlar yıkanır ve mesh edilir. Bu sayede ibadet temiz ve doğru bir şekilde yapılır. Ayrıca Abdest, namaz kılmanın farzları arasındadır. Cebrail Aleyhisselam, Hz. Muhammed'e (s.a.v) namaz kılmayı öğretmek için geldiği zaman; namazdan önce abdest kılmayı göstermiş ve abdesti namazın yanında farz kılmıştır. Buna göre abdest almadan kılınan bir namaz geçersizdir.

ABDEST ALIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Abdest almaya başlamadan önce niyeti dile getirmek gerekir. Niyet etmek, Hanefi mezhebi hariç tüm mezhepler için farzdır. Bir tek Hanefi mezhebinde sünnettir.Niyet ederek abdeste başlamak için öncelikle giysinin kolları dirseklerin üstüne gelecek şekilde sıvanır ve niyet dile getirilir: "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya!". Niyet ettikten sonra da "Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek abdeste başlanır.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest, Müslüman alemi için oldukça önemlidir. Temizliğin İman ve İman edenler için önemini bilen kimse abdestsiz gezmez. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurur: "Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest, imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir." Abdest alınışı için abdest sırası çok mühimdir. Abdesti su ile almak gerektiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6)

Abdesti aşağıdaki sırayla almak gerekir:

1. Abdest almak için öncelikle kollar sıvanır ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet dile getirilir,

2. Niyet ettikten sonra"Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlanır.

3. Eller bileklere kadar 3 kez yıkanır. Parmaklar diğer elin parmaklarıyla hilallenerek iyice yıkanır. Eğer elde yüzük varsa yüzük ileri geri oynatılarak altına da su ulaşması sağlanır.

4. Daha sonra ağza geçilir. Sağ avuca su alınır ve ağza sırayla 3 kere su alınır ve ağız çalkalanarak yıkanır.

5. Yine sağ avuca su alınır ve burnun her iki deliğine de 3 kere ayrı ayrı su verilir. Sağ el ile su verildikten sonra sol el ile sümkürerek burun temizlenir.

6. Avuçlara su alınır ve alından çeneye kadar yüzün her tarafı 3 kere iyice yıkanır. Buna, şakaklar, kulaklar ve çene altı da dahildir.

7. Sıra kollara geçilir. Önce sol el ile sağ kol dirseklere kadar (dirseklerle beraber) 3 kere iyice yıkanır. Kuru hiçbir yer kalmaması gerekir.

8. Sol kol da aynı şekilde kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde sağ el yardımıyla dirsekler de dahil olmak üzere 3 kere yıkanır.

9. Kollardan solu baş bölgesini mesh etmek gerekir. Bunun için önce elleri yıkamak gerekir. Mesh etmek için başın dörtte birineıslak avuç elleri ile dokunmak gerekir. Eller başın üzerine 1 kere konularak mesh edilir.

10. Eller tekrar ıslatılır ve sağ elin şehadet parmağı kullanılarak sağ kulak ve içi, baş parmak kullanılarak kulağın dış tarafı, sol elin şehadet parmağı kullanılarak sol kulağın iç tarafı ve baş parmak ile de sol kolun dış tarafı mesh edilir.

11. Ellerin dış tarafı (kalan üç parmağı ile) boyun ve ense mesh edilir.

12. Daha sonra sıra ayak bölgesine geçer. Sağ ayak 3 kere topuklarını da beraber alacak şekilde parmak uçları ve parmak aralarını iyice temizleyecek şekilde yıkanır. Sol ayak da aynı şekilde topuklar, parmak araları ve parmak uçlarıyla beraber 3 defa iyice yıkanır.

ABDEST ALMANIN FARZLARI NELERDİR?

Abdest almak için 4 adet farz bulunmaktadır. Bunlar:

1. Yüzü bir kere yıkamak (Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimi ile çene arasını kapsamaktadır.)

2. İki kolu dirsekler ile birlikte bir kere yıkamak.

3. Başın dörtte bir kısmını mesh etmek.(Mesh etmek= yaş eli başın üzerine sürmek.)

4- Ayakları yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kere yıkamak.

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, topuklarıyla beraber ayaklarınızı yıkayın..." (Maide suresi, 6)

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Sünnet Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) devamlı yapmayı sürdürdüğü ve herhangi bir mazeret belirtmeden yapmaya devam ettiği şeyler/davranışlardır. Bu sünnetlerden abdest için olanları da mevcuttur. Abdestin sünnetleri şöyledir:

1. Abdeste Besmele çekerek başlamak,

2. Bilekleri ile beraber elleri üçer defa yıkamak,

3. Ağzı üçer defa ayrı ayrı temiz sularla yıkamak,

4. Burnu da üçer defa ayrı ayrı temiz sularla yıkamak,

5. Sakal, bıyık ve kaş altı gibi görünmeyen deriyi de yüzü yıkarken ıslatmak,

6. Yüzü yıkarken iki kaşın altını da ıslatmak,

7. Sakalın alttan sarkan kısmını mesh etmek,

8. Sakalın, alttan sarkan kısmını elin ıslak parmaklarını kullanarak tarayarak hilallemek,

9. Dişleri (misvak gibi) bir şey kullanarak ovarak temizlemek,

10. Başın her bir tarafını bir kere yaş ellerle mesh etmek,

11. İki kulağın da her birini birer defa mesh etmek,

12. El ve ayak parmaklarını, parmak uçlarını ve aralarını hilallemek,

13. Boynu ve enseyi üç bitişik parmakla birer kere mesh etmek,

14. Yıkanmaya müsait olan yerleri üçer defa iyice yıkamak,

15. Yüz yıkandığı sırada abdeste kalben niyet etmek,

16. Tertip için riayet etmek. Yani tüm uzuvları sıra ile, tertipli bir şekilde yıkamak.

17. Yıkanan yerleri iyice ovmak,

18. Her uzvu ayrı ayrı sırasıyla yıkarken başka hiçbir işle uğraşmamak.

ERKEKLER VE KADINLAR NASIL ABDEST ALIR?

Abdest nasıl alınır sorusuna cevap olarak erkeklerin ve kadınların nasıl abdest alacağını yukarıda verdik. Abdest nasıl alınır erkek ve kadın için namaz abdestinde aynıdır. Yukarıdaki adımlar Namaz abdestinin nasıl alınacağını gösterir. Kadınlar da erkekler de aynı şekilde niyet eder ve namaz abdestini alırlar. Namaz abdestinde kadınlar ve erkekler için farklı kurallar ya da dualar bulunmamaktadır. Her kadın ve her erkek abdestini aynı sıra ve aynı kurallarla buyurulduğu gibi alırlar. Bu diğer abdestler için de aynıdır.

Fakat namaz abdestinin yanı sıra kadınlarda ve erkeklerde bazı özel durumlar için alınacak farklı abdestler de bulunur. Bu gusül abdestidir. Gusül abdesti nasıl alınır sorusu namaz abdestinden farklıdır. Namaz abdestinde vücudun yalnızca bazı yerleri yıkanırken, gusül abdestinde tüm vücudun yıkanması gerekir. Abdest nasıl alınır kadınlar ve erkekler için bazı durumlarda değişir. Örneğin kadınlar her ay adet bitimlerinde ve loğusa dönemlerinin sona ermesinde namaz abdestinden farklı olarak gusül abdesti alırlar.

"Sana 'kadınların aybaşı halini' sorarlar. De ki: "O, bir rahatsızlık (eza) dır. Aybaşı halinde kadınlardan ayrılın ve temizlenmelerine kadar onlara (cinsel anlamda) yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz Allah, (samimi ve sürekli) çokça tevbe edenleri sever, (her yönden iyice) temizlenenleri de sever." (Bakara Suresi 222. Ayet)