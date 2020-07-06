Abdest nasıl alınır? Abdest nedir? Abdest adabı nelerdir? Farz nedir? Sünnet nedir? Abdest almadan yasak olan durumlar nelerdir? Abdest çeşitleri nelerdir? Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? Teyemmüm abdesti nedir? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Abdesti bozan durumlar nedir? Farz nedir? Sünnet nedir? Vacip nedir?

Abdest, müslüman kişilerin dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli temizliktir. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tavaf etmek gibi ibadetlerde abdest alınması gerekmektedir. Abdest alırken gereksiz konuşmadan, pis su ile abdest almamak gerekir. Abdest, Gusül ve teyemmüm olmak üzere iki çeşittir. Su bulmanın mümkün olmadığı ortamlarda toprak ile abdest alınması teyemmüm abdesti olarak adlandırılır.

ABDEST NEDİR?

Abdest temizlik ve güzellik anlamındadır. Müslümanların bazı ibadetleri gerçekleştirebilmeleri için belirlenen uzuvları mesh etme şeklinde arınma ve temizliktir. Abdest gerektiren ibadetler arasında namaz kılmak yer almaktadır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerimi abdestsiz okunmaz. Kabe'yi tavaf etmek, cenaze namazı kılmak tilavet secdesi yapmak için de abdest almak gerekir.

ABDEST NASIL ALINIR?

Mümkünse ilk başta kıbleye doğru dönülür.

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir. "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Eller bilerek kadar iyice 3 kez yıkanır, yüzük varsa gevşetilir ve alt kısmı yıkanır.

Sağ avuç ile ağza 3 kere su verilir. Ağız iyice çalkanır.

Sağ avuca su doldurulur ve burna 3 kere su verilir.

Çene kısmından saç diplerine kadar yüz 3 kere yıkanır.

Sağ kol dirseklere kadar 3 kere yıkanır. Kolda kuru yer bırakılmamalı.

Sol kol dirseklere kadar a 3 kere yıkanır. Kolda kuru yer bırakılmamalı.

Baş Mesh edilir. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak mesh gerçekleştirilir.

Kulaklar mesh edilir. Sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Boyun mesh edilir. Geri kalan parlaklar ile boyun mesh edilir.

Sağ ayak topuklar ile beraber 3 kere yıkanır. Parmak araları iyice temizlenir.

Sol ayak topuklar ile beraber 3 kere yıkanır. Parmak araları iyice temizlenir.

ABDEST ADABI NELERDİR?

Mümkün olmadıkça birinden yardım istemek

Gereksiz konuşmaktan kaçınmak

Kullanılmış su ile abdest almak

Abdest duaları okumak

Her uzuv iyice ovmak gibi dikkat edilmesi noktalar abdestin alırken adaplarından.

ABDEST ALMADAN YASAK OLAN DURUMLAR NELERDİR?

Kur'an-ı Kerim okumak

Namaz Kılmak

Kabe'yi Tavaf etmek

Cenaze Namazı Kılmak

Tilavet Secdesi

ABDEST ÇEŞİTLERİNELERDİR?

Gusül( Boy ) Abdesti veTeyemmüm Abdesti olmak üzere iki çeşit abdest tür vardır.

-GUSÜL ABDESTİ NEDİR? GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti vücutta kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudun su ile yıkanmalıdır. Diğer adıyla boy abdestidir. Düşsel veya gerçek cinsel yakınlaşma sonuda, kadınların periyodik dönemleri bitiminde gusül abdesti alınır.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Ağza 3 kere su verilir.

Burna 3 kere su verilir.

Bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.

TEYEMMÜM ABDESTİ NEDİR? TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Teyemmüm abdesti su bulunmadığı ortamlarda toprak ile temizlenmektir. Namaz kılmak veya Kur'an-ı Kerim okumak gibi durumlarda abdest almak zorunludur. Su bulamazsanız toprak ile abdest alabilir ve namaz kılabilirsiniz. Su kullanmamak için geçerli bahaneniz varsa toprak ile abdest alabilirsiniz. Su alacak yerin çok uzaması, su yolunda tehlike bulunması, sağlık açısından su kullanımının zararlı olması gibi durumlarda toprak ile abdest alınabilir.

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Toprak temiz değilse temizlenir.

Niyet ettim Allah rızası için abdest yerine teyemmüm almaya" diyerek niyet edilir.

Avuçlarını toprağa vurmak gerekmektedir.

Yüz mesh edilir.

Tekrar toprağa vurulan eller ile sağ ve sol parmaklardan dirseklere kadar eller mesh edilir.

Baş Parmağı daha ileriye doğru yürüterek sağ elin parmağının üstü de mesh edilir.

Aynı şekilde sol elin parmağının üstü de mesh edilir.

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

-Küçük veya büyük abdestin yapılması,

-Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin akması,

-Ağız dolusu kusmak,

-Uyumak (uyurken yel çıkarılabilir.)

-Bayılmak,

-Sarhoş olmak,

-Namazda sesli şekilde gülmek,

ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

-Sivrisinek veya tahtakurusu gibi canlılar ısırınca abdest bozulmaz.

-Sümüğün içinde gelen kan abdest bozmaz.

-Minicik çıkan kan abdest bozmaz.

-Yemek yaparken gözden yaş gelmesi abdesti bozmaz.

-Baş dönmesi abdesti bozmaz.

-Önden çıkan yel abdest bozmaz

ABDEST OLMADAN YASAK OLAN DURUMLAR NELERDİR?

Kur'an-ı Kerim okumak

Namaz Kılmak

Kabe'yi Tavaf etmek

Cenaze Namazı Kılmak

Tilavet Secdesi

Abdestin farzlarınelerdir?

Abdestin sünnetleri nelerdir?

Abdesti bozmayan durumlar?

Abdest çeşitleri nelerdir?

FARZ NEDİR?

Farz Allah'ın kesin emri olan yapmakla ile yükümlü olduğunda şüphesiz şekilde yapmaktır. Müslümanların özrü olmadıkça yapmak ile yükümlü olan durumlardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek farz olan durumlardır. Farzı inkar eden kimse dinden çıkmış sayılır.

VACİP NEDİR?

Farz kadar kesin emir olmayan fakat kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeylerdir. Vacibi inkar eden kimse günah işlemiş olur.bayram namazları, yatsı namazından sonraki vitir namazı, kurban kesmek vacip örnekleri arasındadır.

SÜNNET NEDİR?

Hz. Peygamber'in (sav) devamlı olarak yaptığı, farz ve vacip ibadetlerin dışında bize emrettiği ibadetlerdir. Sünnet ibadetleri çok sevaptır. Namazların sünnet rekatları,Teheccüd namazı, yemekten önce ve sonra besmele çekmek ve oturarak su içmek gibi örnekler sünnettir.