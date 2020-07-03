ABD Yüz Binlerce Doz Remdesivir Satın Aldı
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ABD Yüz Binlerce Doz Remdesivir Satın Aldı

Remdesivir mevcut durumda yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılan iki ilaçtan birisi konumunda. Tabii küresel bir salgının etkisi ile bulunmasında zorluk çekilen ilacın tedariğinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

ABD Yüz Binlerce Doz Remdesivir Satın Aldı
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:20

Remdesivir mevcut durumda yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılan iki ilaçtan birisi konumunda. Tabii küresel bir salgının etkisi ile bulunmasında zorluk çekilen ilacın tedariğinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Trump hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri yüz binlerce doz remdesivir satın aldı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yüz Binlerce Doz Remdesivir için Ne Kadar Ödendi?

Az önce de aktardığımız gibi remdesivir yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılan iki ilaçtan birisi olsa da tedavi yalnızca belirli hastalarda işe yarar. Bu, hafif ve orta vakalarda iyileşme süresini birkaç gün kadar kısaltır ancak ciddi vakalarda işe yaramaz ve ölümleri engellemez.

Yapılan açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri 500,000 doz remdesivir satın aldı. Her bir dozun yaklaşık 390 dolar olduğunu düşünürsek bu durumda 500,000 doz için ödenen yaklaşık miktarın 195,000,000 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ortalama bir hastanın tedavisinde beş gün boyunca toplam altı dozluk bir tedavinin kullanıldığını hatırlatalım.

Neler Yaşanmıştı?

Remdesivir isimli anti-viral ilacın üreticisi olan Gilead Sciences nisan ayının sonunda yaptığı açıklamada üretim sürecinin son aşamasında ve dağıtıma hazır ürünler de dahil olmak üzere 1,5 milyon tekil dozluk bir stoklarının bulunduğunu açıklamıştı. Yani ilacın tedariğinde bazı ciddi sorunların olduğu ve kısa süre içerisinde stokların tükenebileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: Tamindir

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