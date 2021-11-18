ABD yönetiminin düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalesi çevrecilerin tepkisini çekti

NEW ABD yönetiminin, İskoçya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) günler sonra Meksika Körfezi'nde tarihinin en büyük petrol ve doğal gaz ihalesini düzenlemesi tepkilere yol açtı.

ABD İçişleri Bakanlığı, Meksika Körfezi'ndeki petrol sahalarının neredeyse tamamını içeren, ülke tarihindeki en büyük petrol ve gaz ihalesini düzenledi.

Yaklaşık 352 bin kilometrekare (80 milyon akre) alanın kiralanması için düzenlenen ihalede, enerji şirketleri Shell, BP, Chevron ve ExxonMobil'in yaklaşık 7000 kilometrekarelik (1,4 milyon akre) alandaki 308 petrol ve doğal gaz sahası için toplam 192 milyon dolara yakın teklif sunduğu açıklandı.

Böylece, 2019'da düzenlenen bir önceki ihalede 233 dolar olan akre başına fiyat, bu ihalede 112 dolara düşerken, yönetimin teklifleri kabul etmek ya da reddetmek için 90 gün süresi bulunduğu öğrenildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu ilk petrol ihalesini, geçen haftalarda İskoçya'da gerçekleştirilen COP26'dan hemen sonra düzenlemesi dikkati çekti.

İhale, "Biden'ın kamu alanlarını yeni petrol ve doğal gaz kiralamalarına kapatacağı sözünden vazgeçtiği" şeklinde yorumlandı.

31 Ağustos'ta ihale kararı mahkemeye taşınacak

Çevre hukuku üzerine çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Earthjustice, 31 Ağustos'ta ihale kararını mahkemeye taşıdıklarını belirterek, söz konusu ihalenin hem yönetimin karbon emisyonunu azaltma hedefine hem de yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Kuruluş, ihale sonucu imzalanan anlaşmaların devreye girmeye başlayacağı 1 Ocak 2022'den önce mahkemeden sonuç almayı beklediklerini bildirdi.

"Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi"

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, söz konusu ihalenin atmosfere 516 milyon ton sera gazı salınmasına yol açabileceğini, bunun 130 termik santrale ya da 112 milyon motorlu araca denk geldiğini belirtti.

Merkezin yetkililerinden Kristen Monsell, "Biden yönetimi, Meksika Körfezi'nde dev bir karbon bombasının fitilini ateşledi." değerlendirmesinde bulundu.

"İklim zirvesi sonrasında daha tehlikeli ve iki yüzlü bir davranış düşünemiyorum." ifadesini kullanan Monsell, bu adımın kaçınılmaz olarak yeni petrol sızıntılarına ve kirliliğe yol açacağını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı Raul M. Grijalva ise "Bu yönetim, İskoçya'ya gidip tüm dünyaya Amerika'nın iklimle mücadele konusunda liderliğe geri döndüğünü açıkladı. Şimdi de Meksika Körfezi'nde 80 milyon akre alanı fosil yakıt üreten şirketlere veriyor." dedi.

Yönetim, gelecek yıl Wyoming, Colorado ve Montana'daki sahaları da ihaleye açmaya hazırlanıyor.

Başkan Biden, ABD'nin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 düşürmeyi, 2050'de de net olarak sıfırlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

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