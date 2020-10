ABD'yi karıştıran sansür! Biden'ı ifşa eden haberlere Facebook ve Twitter'dan yasak geldi

ABD'de Trump yanlısı bir gazete demokratların başkan adayı Biden ve oğluyla ilgili özel detayları ortaya koyan bir haber yaptı. Facebook ve Twitter ise Biden'in aleyhinde olan bu haberlerin paylaşımını engelleyerek sansür uyguladı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Trump'ı destekleyen haberler yapan New York Post, Demokratlar'ın adayı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Gazete, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 2015 yılında Ukraynalı bir enerji firması olan Burisma'da görev almaya başladığını ortaya çıkardı. Şirket ile oğul Biden arasındaki yazışmaları ortaya çıkaran New York Post, Hunter Biden'ın şirketin yönetim kurulunda yer aldığını ve aylık 50.000 dolar maaş aldığını ortaya çıkardı.

SAVCININ GÖREVDEN ALINMASI İÇİN BASKI YAPMIŞ

İlk kez ortaya çıkan yazışmalarda o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden'ın Ukrayna'daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınması için baskı yaptığı belirtildi.

BIDEN'İ HEDEF ALAN HABERLERE SANSÜR GETİRİLDİ

New York Post'un bu haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken ABD basını, sosyal medya devleri Facebook ve Twitter'ın New York Post'un bu haberini paylaşmaya kısıtlama getirdiğini yazdı. Son dönemde sahte haberlerin yayılmasını önlemek için bazı önlemler alan ve yazılım geliştiren Facebook ve Twitter'ın bu haberleri de geri plana attığı ortaya çıktı.

FACEBOOK İNCELEME İÇİN EKİP KURDU

New York Post, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ve Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'dan aldığı bilgilerle bu haberi yayınladığını açıklarken, Facebook'un bu haber ile ilgili doğruları inceleyen bir ekibin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sosyal medya araştırma şirketi CrowdTangle'ın verilerine göre bu haber 600.000'den fazla beğenildi, yorum yapıldı ve paylaşıldı. Facebook sözcüsü Andy Stone, "Facebook bazen bazı bilgilerin yanlış olduğuna dair izlenim elde ediyorsa, bunu kontrol eden ve denetleyenlere biraz zaman vermek için haberlerin yayılmasını yavaşlatabiliyor" ifadesini kullandı. Facebook bu izlenimlerin ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

TWITTER HABERİ PAYLAŞANLARI DİREKT ENGELLEDİ

Öte yandan Twitter sansür ve yasaklama politikasını Facebook'a göre daha sert bir şekilde yaptı. Twitter, New York Post'un haberindeki görselleri ya da haberin linkini paylaşanları engelledi. Twitter sözcüsü Trenton Kennedy, "Şirketimiz, bir hacklenme dolayısıyla sızan şahsi bilgilerin paylaşılmasına karşı" ifadesini kullandı.