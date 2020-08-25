- ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat - ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat ABD ve Yunanistan, dün Girit Adası'nın güneyinde ortak tatbikat düzenledi.

- ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

ATİNA - ABD ve Yunanistan, dün Girit Adası'nın güneyinde ortak tatbikat düzenledi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Girit Adası'nın güneyinde ABD-Yunanistan tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı. Açıklamada, tatbikata Yunanistan'dan fırkateyn, F-16 jetler ve çok sayıda denizaltının katıldığı bildirilirken, ABD'den USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin eşlik ettiği kaydedildi. GEETHA tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın ortak operasyonel planlama, savunma, iletişim ve bilgi paylaşımı için girişimlerden oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: İHA