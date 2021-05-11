ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ürdün Dışişleri Bakanı Kudüs'e ilişkin endişelerini görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ürdün Dışişleri Bakanı Kudüs'e ilişkin endişelerini görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ürdün Dışişleri Bakanı Kudüs'e ilişkin endişelerini görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Washington'da yaptıkları görüşmede Kudüs'te yaşananlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Washington'da yaptıkları görüşmede Kudüs'te yaşananlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Sullivan ve Safedi'nin bugün Washington'da bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede ABD'nin Ürdün'e güçlü desteğini dile getirdiğini vurgulayan Horne, iki tarafın birçok konuda ikili iş birliğini güçlendirme ve genişletme taahhütlerini ele aldığını ifade etti.

Horne, ABD'nin Ürdün'de ekonomik büyümenin önemini de vurguladığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Sullivan ve Safedi, Kudüs'teki şiddetli çatışmalar hakkındaki endişelerini dile getirdi ve gerginliğin azaltılması konusundaki ortak çabalarını görüştü. Sullivan, Kudüs'teki kutsal tapınakların izlenmesinde Ürdün'ün oynadığı özel role işaret etti ve Safedi'ye Ürdün'ün mübarek ramazan ayının son günlerinde durumu sakinleştirmek için Filistinli ve İsrailli yetkililerle harcadığı çaba için teşekkür etti."

Horne, ABD'li ve Ürdünlü yetkililerin Suriye'de kötüye giden insani durum için ciddi endişelerini dile getirdiğini ve bu konuda birlikte çalışma sözü verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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