ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Putin arasında NATO zirvesinde gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konulardan biri de S-400'lerdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışman Jake Sullivian, iki liderin S-400'ler konusunda çözüme ulaşamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ABD Başkanlık seçimlerinin ardından ilk defa yüz yüze olarak NATO zirvesinde bir araya geldi. Merakla beklenen görüşmede ele alınan konulardan biri de Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S- 400 gerginliği oldu. Türkiye, Amerika'nın Patriot'ları vermemesinin ardından Rusya ile S-400 anlaşması imzalamıştı.

"ÜSLERİMİZDE OLANLARI DA ALDINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, S-400'lerle ilgili yöneltilen soruya, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız" dedi.

ABD GÜVENLİK DANIŞMANI: ÇÖZÜME KAVUŞMADI

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışman Jake Sullivian'dan S-400'ler konusuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sullivian, "Biden ile Erdoğan arasındaki diyalog S-400 meselesinde çözüme ulaşmadı" dedi.