ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı - Haberler
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ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı ABD-Meksika sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak bir şekilde yaşadığı Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altındaki kamp boşaltıldı.

- ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı

TEKSAS - ABD-Meksika sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak bir şekilde yaşadığı Del Rio-Ciudad Acuna Uluslararası Köprüsü altındaki kamp boşaltıldı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta yaklaşık binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, çoğunluğu Haitililerden oluşan göçmenleri sınır dışı etme kararı almıştı. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Del Rio Uluslararası Köprüsü'nün altındaki kampın temizlendiğini doğrulayarak, "Bu sabah itibariyle kampta artık göçmen kalmadı" ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan Mayorkas, Del Rio'daki Haitili göçmenlerden savunmasız kabul edilenler veya geri dönmeleri halinde işkence göreceklerinden korkanlar da dahil olmak üzere birçoğunun ABD'de kaldığını belirterek, 2 bine yakın Haitili'nin ise uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi. Mayorkas ayrıca, "Yaklaşık 12 bin 400 göçmenin sınır dışı edilmelerine veya ABD'de kalmalarına mahkemede davalarının görülmesi sonrasında karar verilecek" dedi.

Öte yandan kamp, boşaltıldığının doğrulanmasının ardından görüntülendi. Görüntülerde, kampın bomboş kaldığı ve göçmenlerin arkalarında bıraktıkları eşyalar ile çöpler görüldü.

Texas, Meksika ile Del Rio'daki sınırını kapattı

Bu haftanın başlarında Texaslı yetkililer, sınır kasabasını Meksika'daki Ciudad Acuna'dan ayıran Rio Grande Nehri kıyısına kilometrelerce uzunlukta bir bariyer yerleştirerek Del Rio'daki sınırı kapatmıştı. Texas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, eyaletin sınır güvenliğine 3 milyar dolar harcadığını ve eyalet kolluk kuvvetlerinin sınırı geçmeye çalışan benzeri görülmemiş insan akışını azaltmak için görevlendirildiğini ifade etmişti.

Atlı sınır muhafızlarının göçmenlere kırbaçlı müdahalesi tepki çekmişti

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Del Rio bölgesinde ise atlı sınır muhafızları, Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale etmişti. Yaşanan olayın ardından ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmiş, "Ulusal Güvenlik Bakanlığı, sorumluluğumuz altındaki göçmenlerin istismarına müsamaha gösteremez ve bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kararının ardından Bakanlık yaptığı basın açıklamasında, atlı sınır muhafızlarının Del Rio bölgesinde kullanımının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Bakanlık, "Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak durdurduk. Tıbbi tehlike altında olabilecek kişileri belirlemek için diğer yöntemlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sınır görevlilerinin göçmenlere yönelik muamelesine ilişkin devam eden soruşturmanın önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote görevinden istifa etti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin binlerce Haitiliyi ABD'den sınır dışı etme kararının "insanlık dışı" olduğunu belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa mektubunu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sunan Foote, kendisinin "ABD'nin, Haitilileri sınır dışı etmeye yönündeki insanlık dışı ve zarar verici kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" belirtmişti. Ayrıca Foote, ABD'nin Haiti'ye yaklaşımının "son derece kusurlu" olduğunu ve tavsiyelerinin göz ardı edildiğini vurgulamıştı.

Göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor

Biden yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme kararının ardından Pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki kamp alanından bin 401 göçmen, Haiti'ye geri gönderildi. Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim olmuş, uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermişti. Sınır dışı edilen Haitililerin, Texas'a geri dönebilmek için uçağa yeniden binmeye çalıştığı kameralara yansımıştı.

ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı

ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı

ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı

ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD-Texas sınırında yaklaşık 15 bin göçmenin kaçak yaşadığı kamp boşaltıldı - Haberler
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