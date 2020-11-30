ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
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ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı

30.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:15

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Demokratların adayı Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı Adayı olarak Silivrili Alejandro Nicholas Mayorkas'ı seçti.

Amerika'nın sıradaki Başkanı Joe Biden ilklerle dolu bir kabineyle Beyaz Saray'a gelmeye hazırlanıyor. Trump döneminde göç karşıtı tavırlarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı Biden Başkanlığı döneminde ailesi Osmanlı'dan gelen bir Bakan tarafından yönetilecek. Böylece Alejandro Nicholas Mayorkas İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Seferad Yahudi olacak.

BABA TARAFI 500 YIL BOYUNCA SİLİVRİ'DE YAŞADI

Göçmen bir aileden gelen Mayorkas'ın baba tarafının 500 yıl boyunca Silivri dolaylarından yaşadığı belirtiliyor. Annesi ise Yahudi soykırımdan kaçan Romanya kökenli bir Aşkenazi. 20. yüzyılın başlarında Küba'ya göçen aile 1959'da Mayorkas'ın dünyaya gelmesiyle Amerika'ya taşındı.

Mayorkas'ı çocukluğu Miami'de Türkiye ve Küba asıllı bir Seferad camiasında geçtiği biliniyor. Prestijli California Üniversitesi'ni bitiren Mayorkas, 1998 yılında California bölgesinde savcılık görevine geldi.

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ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
Alejandro Nicholas Mayorkas

KARİYERİ OBAMA DÖNEMİNDE ZİRVE YAPTI

Mayorkas'ın kariyeri Obama döneminde zirve yaptı. Bu yıllarda İç Güvenlik Bakanlık Yardımcılığı yapan Mayorkas şimdi ise yıllarca çalıştığı bakanlığı yönetmeye hazırlanıyor.

Irkçılık ve Yahudi karşıtlığının hızla arttığı Amerika'da Mayorkas'ın bu konuma gelmesi çok önemli. Zira bu durum Biden hükümetinin azınlıklar konusunda yeni bir sayfa açmaya hazırlandığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
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