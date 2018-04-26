ABD Senatosu, Mike Pompeo'nun Göreve Getirilmesini Onayladı

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo'nun göreve getirilmesini onayladı.

ABD Senatosu, eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini onayladı. ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olan Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oy aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını açıklamış, göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump, Kuzey Kore ve Katar krizi gibi konularda birçok kez karşı karşıya gelmişti. - WASHINGTON