ABD seçimleri: Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu
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BBC

ABD seçimleri: Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu

04.11.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:17
ABD seçimleri: Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu

Demokrat Parti'nin 30 yaşındaki adayı Sarah McBride, Cumhuriyetçi rakibi Steve Washington'ı geçerek Delaware Eyalet Senatosu'na girdi.

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey senatör seçildi. Demokratlar'ın adayı 30 yaşındaki Sarah McBride, Cumhuriyetçi rakibi Steve Washington'ı geçerek Delaware Eyalet Senatosu'na girdi.

LGBTI+ haklarını savunan Human Rights Campaign'in basın sözcüsü olarak çalışan McBride, Obama döneminde Beyaz Saray'da staj yapmıştı.

McBride, seçim zaferiyle ABD'de en üst düzey trans yetkili oldu.

McBride, sonuçların belli olmasından sonra Twitter'dan "Bugünün trans bir çocuğa demokrasimizin onlar için de yeterince büyük olduğunu göstermesini umuyorum" mesajını paylaştı.

Vermont'ta ise 26 yaşındaki Taylor Small, eyaletin ilk trans milletvekili seçildi.

Bu arada, New York'ta 32 yaşındaki Ritchie Torres ise Kongre'nin ilk siyah eşcinsel üyesi oldu.

En genç kongre üyesi

Cumhuriyetçi Parti'den 25 yaşındaki Madison Cawthorn, Kuzey Carolina'da Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Cawthorn, 1990'larda doğan ilk Kongre üyesi unvanını aldı.

Dün yapılan seçimlerde senatoya eski bir astronot da seçildi.

Demokrat Parti'nin adayı Mark Kelly, ABD Senatosu'nda Arizona'yı temsil edecek iki senatörden biri oldu.

ABD Senatosu'na seçilen ilk astronot Ohio senatörü John Glenn'di. Glenn 1974'ten 1999'a kadar senatörlük yapmıştı.

ABD seçimleri: Sarah McBride, eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey oldu
BBC

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