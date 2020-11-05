ABD seçimleri ne zaman bitiyor? ABD seçimlerini kim kazandı? Amerika seçimi son durum! Biden açıklama yaptı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme oranının oldukça fazla olduğu bir seçim yaşandı. Peki, ABD seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? ABD seçimleri ne zaman bitiyor? 2020 ABD Başkanlık seçimi son durumu hakkında merak edilenleri derledik. 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump'ın kazandığı eyaletler, Biden'ın kazandığı eyaletler nereler?

Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir seçime gidiyor ve sonuçları tüm dünyada çok merak ediliyor. Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken tüm dünya bu seçimi takip ediyor. Seçim devam ederken vatandaşlar ABD (Amerika) nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorularına cevap arıyor.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NÜFUSU

ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.

ABD SEÇMEN SAYISI, OY KULLANMA ORANI

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenecek 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 86 milyonu aştı.

Joe Biden, tarihin en fazla oy alan Amerika Başkan adayı oldu. Ancak hala sonuçlar kesin değil.

JOE BIDEN AÇIKLAMA YAPTI!

•Zafer ilan etmek için burda değilim ama başkan olmak için gereken 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız.

•Başkanın kim olacağına halk karar verir, rakibe düşman gibi davranmamalıyız.

•Wisconsin ve Michigan'ı kazanıyoruz, Pensilvanya'dan çok umutluyuz.

Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.

ABD SEÇİMİ NOTLARI

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde sonuçlar yavaş yavaş açıklanıyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 248 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege)

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Oy verme Türkiye saati ile 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gecede tamamlandı. Oyların kesin sonuçlarının ise 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gecede açıklanması bekleniyor. Saat olarak ise 03:00 ile 07:00 arası olacağı tahmin ediliyor.

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

Amerika'da sandıklar Türkiye saatiyle çarşamba 03:00 ile 07:00 arasında kapanmaya başlayacak. Ayrıca, ABD'nin doğusu ve batısı arasında 3 saat fark var.

ABD - Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.