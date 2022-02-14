ABD savaş çıkarmakta kararlı! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımının görüntüleri internete düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD savaş çıkarmakta kararlı! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımının görüntüleri internete düştü

Haberler.com, Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Dünya, Rusya'nın olası bir Ukrayna işgaline kilitlenirken, ABD savaş çıkaracak hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Ocak ayında Kiev'e 90 ton silah ve mühimmat gönderen ABD'nin sosyal medyaya da düşen görüntülerde 180 tonluk yeni bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.

Karadeniz'de savaş çanlarının sesi iyiden iyiye yükselmeye başladı. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulurken, savaş kışkırtıcılığına soyunan Abd, Kiev'e yönelik yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ABD savaş çıkartmakta kararlı! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımının görüntüleri internete düştü

Ocak ayında Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderen Washington yönetiminin, dün de 180 tonluk yeni bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.

ABD savaş çıkartmakta kararlı! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımının görüntüleri internete düştü

Abd'nin Kiev'e yaptığı binlerce tonluk yardıma ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirirken, fotoğraflarda kargo uçağına yerleştirilmiş onlarca silah ve mühimmat yer aldı.

ABD savaş çıkartmakta kararlı! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımının görüntüleri internete düştüEski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges.

Öte yandan bugün CNN Türk'e konuşan ve Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddian eden eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Washington, Ukrayna, Rusya, Kiev, ABD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title