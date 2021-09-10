ABD ordusu, Suriye'de roketle saldırılan üssünü takviye etti - Haberler
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ABD ordusu, Suriye'de roketle saldırılan üssünü takviye etti

AA / Mohamad Misto - Haberler | Güncel
ABD ordusu, Suriye'de roketle saldırılan üssünü takviye etti

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Şeddadi ilçesinde roketle saldırılan üssüne takviye amaçlı onlarca zırhlı araç sevk etti.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ Pkk işgalindeki Haseke ilinin Şeddadi ilçesinde roketle saldırılan üssüne takviye amaçlı onlarca zırhlı araç sevk etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin güneyinde yer alan Şeddadi ilçesindeki ABD üssü, dün sabah erken saatlerde roket saldırılarıyla hedef alındı.

Roketlerin nereden ve kim tarafından atıldığı henüz bilinmezken, saldırıda üsteki gözetleme kulesinin isabet aldığı öğrenildi.

Olayda can kaybına ilişkin bilgi alınamadı.

Saldırıların ardından ABD helikopterleri dün öğle saatlerine kadar il genelinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdi.

İlçedeki YPG/PKK'lı teröristler de sokaklara çıkıp bölge halkına yabancı kişileri görüp görmediklerini sordu.

ABD ordusu da dün gece saatlerinde Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden onlarca zırhlı aracı Şeddadi'deki üssüne sevk etti.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Esed rejimi saflarındaki İran destekli grupların yoğun olarak varlık gösterdiği Meyadin ilçesinden, 28 Haziran'da da ABD'nin kontrolündeki Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlenmişti.

???????- ABD 19 yaralı YPG/PKK'lı teröristi Irak'a taşıdı

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri dün 19 yaralı YPG/PKK'lı teröristi uçakla Haseke'den Irak'ın Süleymaniye kentine taşıdı.

Kaynaklar söz konusu yaralı teröristlerin, Süleymaniye'ye geçmeden önce, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) geçişlerine onay vermemesinden dolayı Simalka sınır kapısında 17 gün beklediklerini ifade etti.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

AA / Mohamad Misto - Son Dakika Haberleri
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