ABD'nin Michigan kentinde Ramazan coşkusu
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ABD'nin Michigan kentinde Ramazan coşkusu

ABD'nin Michigan kentinde Ramazan coşkusuAnıl Sural, ABD, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina uygulanan ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslüman aileler Ramazan ayını farklı etkinliklerle kutluyor.

ABD'nin Michigan kentinde Ramazan coşkusu
19.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:47

ABD'nin Michigan kentinde Ramazan coşkusu

Anıl Sural, ABD, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina uygulanan ABD'nin Michigan eyaletindeki Müslüman aileler Ramazan ayını farklı etkinliklerle kutluyor. Her yıl olduğu gibi birlikte iftar yapamayan Müslümanlar, evlerini 'Ramazan ışıkları' ile aydınlattı.

ABD'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Michigan'ın Detroit şehrinde Ramazan ayı evlerden farklı etkinliklerle idrak edilmeye devam ediliyor. Michigan Müslüman Topluluk Konseyi, Ramazan Sahur Festivali ve Halal Metropolis tarafından 'Ramazan Işıkları' yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında Detroit şehrinin Dearborn bölgesinde yaşayan Müslümanlar ışık kullanarak evlerini süsledi. 'En güzel ev' seçilmesi için Müslümanlarca süslenen evler birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

150'DEN FAZLA AİLE EVİNİ IŞIKLANDIRDI

Koronavirüsten dolayı boş kalan şehrin sokaklarını Ramazan konseptiyle aydınlatan 150'den fazla aile evini çeşitli süslemelerle ışıklandırdı. Yüz bin nüfuslu şehirdeki 'Ramazan Işıkları' ABD'lilerin de ilgisini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı. 150'den fazla ailenin katıldığı yarışmada en güzel 10 evin kazananlarına sertifika ve çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: DHA

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