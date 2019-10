Abd'nin eski bm daimi temsilcisinin türkiye karşıtı paylaşımlarına başdanışmandan sert cevap

08.10.2019 21:26

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD'nin Birleşmiş Milletler eski Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in ' Türkiye dostumuz değil' etiketi ile yaptığı ve PKK/YPG'yi Kürtler olarak ifade ettiği paylaşımındaki sözlerine tepki gösterdi. Aybet, yaptığı paylaşımında "Evet, katılıyorum, her zaman müttefiklerinizi desteklemelisiniz. Kafanız karışmış olmalı. Bu teröristler sizin müttefikiniz değil, Türkiye sizin müttefikiniz." ifadelerini kullandı.ABD'nin Birleşmiş Milletler eski Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in dün Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına yönelik eleştirisini belirtmek için sosyal medyadan 'Türkiye dostumuz değil' etiketini kullanarak yaptığı "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları (Kürtleri) desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de DEAŞ'a karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata" açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi.BAŞDANIŞMAN AYBET: BU TERÖRİSTLER SİZİN MÜTTEFİKİNİZ DEĞİLCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Nikki Haley'in paylaşımına Twitter'dan 'cahil' ve 'teröristler sizin dostunuz değil' etiketlerini kullanarak verdiği cevapta "Evet, katılıyorum, her zaman müttefiklerinizi desteklemelisiniz. Buna göre en son ne zaman NATO müttefiki Türkiye'yi desteklediniz? Kafanız karışmış olmalı. Bu teröristler sizin müttefikiniz değil, Türkiye sizin müttefikiniz. 1952'den beri Avrupa güvenliğinin belkemiğiyiz." dedi.Prof. Dr. Aybet, 'teröristler sizin dostunuz değil' etiketi ile yaptığı ikinci paylaşımda ise "PKK yüzünden binlerce Türk vatandaşı ölürken neredeydiniz? Sizin eski Savunma Bakanınız PKK ve YPG'nin tek ve aynı olduklarını kabul etmişti. NATO müttefiki olan Türkiye'ye saldıran bu teröristlere nasıl müttefikimiz diyebilirsiniz? " ifadelerine yer verdi.BÜYÜKELÇİ: KÜRTLER VE PKK'YI ÖZDEŞLEŞTİRMEK KÜRTLERE HAKARET OLURNikki Halley'e bir tepki de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Serdar Kılıç, Haley'in Kürtler ve PKK'yı özdeşleştirdiği paylaşımı eleştirdi. Kılıç, "Türkiye ve ABD onlarca yıldır birbirlerini koruyorlar. Yıllara dayanan müttefiklik, yanlış yönlendirilmiş kişilerden kaynaklanan hastalıklı politikalar tarafından zarar gördü. Daha da ötesi Kürtler ve PKK'yı özdeşleştirmek onlara (Kürtlere) hakaret olur. Asıl yanılgı burada" diye paylaştı.