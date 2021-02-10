ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabileceği iddiası
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ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabileceği iddiası

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:38
ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabileceği iddiası

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden alındığını, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceğini iddia etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Boğaziçi arazisiyle ilgili bir belge paylaşan İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özgün Emre Koç, Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisinin1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden alındığını, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği ileri sürdü.

BELGELERİ ÖNE SÜRDÜ

Özgün Emre Koç belge ile ilgili, "Resmi belgelerin orijinalleri Columbia University Nadir Eserler ve Elyazmaları Kütüphanesi'nde arşivlenmiş durumda. İlgili belgelerin kütüphanenin Robert Kolej kayıtları bölümünde 45-55 no arası kutularda mevcut olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

ÇELİK, İDDİALARA YANIT VERDİ

Sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımın ardından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" söylentilerine sert tepki göstererek, "Bu tip haberlerin gazetecilikle ilişkisi yok. Türkiye egemen bir devlettir. Böyle bir haberin idrak ve izanla ilgisi yoktur" dedi.

Doğruluk Kontrolü
ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabileceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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İstanbul Üniversitesi Arş. Gör. Özgün Emre Koç, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye tarafından Robert Koleji'nden alındığını, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceğini iddia etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iddiaları yalanladı.

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