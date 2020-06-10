ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı
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ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar için başkent Washington'da görevlendirilen ulusal muhafızlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı
10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:04

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar için başkent Washington'da görevlendirilen ulusal muhafızlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Yarbay Brooke Davis, yaptığı açıklamada, protestolarda Washington'da görevlendirilen ve Kovid-19 teşhisi konulan ulusal muhafız sayısının açıklanmayacağını belirtti.

Davis, ancak yetkililerin Kovid-19'a yakalanan ulusal muhafız sayısının "en azından şimdilik çok da yüksek olmadığına" inandıklarını ifade etti.

Ulusal muhafızların koruyucu ekipman kullanmalarına ve sosyal mesafeyi gözetmelerine dair yönergelere uymasından birlik komutanlarının sorumlu olduğunu vurgulayan Davis, personel başkente geldiğinde virüs için sağlık taraması yapıldığını ve gitmeden önce yeniden taramadan geçirileceklerini kaydetti.

Amerikalı yetkililere göre, Washington'daki protestolar için yaklaşık 5 bin muhafız görevlendirildi.

Bu arada, ABD Federal Cezaevleri Bürosu Sözcüsü Justin Long, Washington sokaklarında görevlendirilen cezaevleri isyan ekibinde görevli memurlara Kovid-19 testi yaptırma imkanı sunduklarını ancak başkentte test yaptırmak istemeyen çalışanların normalde görevli oldukları topluma döndüklerinde de virüs testi yaptırabileceklerini söyledi.

Ulusal Muhafızların sosyal medya hesabından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, 34 eyalette 43 binden fazla ulusal muhafızın protestolara karşı görevlendirildiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 7 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini belirtmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve 2 haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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