ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi
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ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi

13.12.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:55
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi

ABD'de Başkan Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı. Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa ve Siyahların Hayatı Önemlidir hareketi mensupları birbirine girdi. Olaylar sırasında bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı. Trump'ı destekleyen 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (Make America Great Again -MAGA) 'Önce Amerika için Kadınlar' hareketleri ile ProudBoys (Gururlu Çocuklar) adlı grubun ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi

1 KİŞİ BIÇAKLANDI

Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa (Antifaşist Hareketi) ve Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) hareketi mensupları arasında kavgalar çıktı. BLM Meydanına gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan bir arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi

TRUMP DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ALINMADI

Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesinin BLM Meydanı adını verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı.

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçileri ve karşıt gruplar birbirine girdi

DAHA ÖNCE DE ARBEDE YAŞANMIŞTI

2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı. Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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