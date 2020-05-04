ABD'LİNİN BARAJ GÖLÜNE BIRAKTIĞI BALIKLAR BULUNAMADI
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ABD'LİNİN BARAJ GÖLÜNE BIRAKTIĞI BALIKLAR BULUNAMADI

ABD'LİNİN BARAJ GÖLÜNE BIRAKTIĞI BALIKLAR BULUNAMADI
04.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:46

KONYA'da, baraj gölüne izinsiz balık bıraktığı belirlenen ABD uyruklu Chesterr Juall'ın, suya bıraktığı balıklar 4 gündür süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

KONYA'da, baraj gölüne izinsiz balık bıraktığı belirlenen ABD uyruklu Chesterr Juall'ın, suya bıraktığı balıklar 4 gündür süren çalışmalara rağmen bulunamadı. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, "4 gündür baraja bırakılan balıklar aranıyordu ancak bir sonuca ulaşılamadı. Balıklarda bir hastalık var da bunu barajdaki diğer balıklara bulaştırma gibi bir amacı mı vardı bunu da tespit edemedik" dedi. Öte yandan ABD'li Juall'ın, mahkemedeki ifadeside balıkları petshop'tan aldığını, özgürlüklerine kavuşturmak için barj gölüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

Konya'da, 6 gün önce bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, bir taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, taksi sürücüsünden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi. Sürücü, Chesterr Juall'ın dediğini yaparak aracı baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon torba içerisinde bulunan ve tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 kadar balığı barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi sürücüsü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken ki görüntülerini sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı. Sürücünün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Chesterr Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lirada idari para cezası kesildi. Konya emniyeti Chesterr Juall'i şüphe üzerine adliyeye sevk etti. Juall burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'LİNİN BIRAKTIĞI BALIKLAR BARAJDA ARANDIAvrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekiplerinin yaklaşık 4 gündür baraja bırakılan balıkları aradığını bir sonuca ulaşılamayınca aramaları sonlandırıldığını söyledi. Bal şöyle konuştu:

"Barajda balığın bırakıldığı bölgede günlerdir süren bir çalışma yapıldı. Bırakılan balıkların yakalanmasına yönelik bir çalışmaydı. Maalesef herhangi bir veri elde edilemedi, balık yakalanamadı. Bu çalışmalar da dün itibariyle sona erdi.  ABD'li bu kişi ifadesinde ben balıkları özgürlüğüne kavuşturmak için bunu yaptım diyor. Balıkları bir petshoptan aldığını söylüyor. Biz de araştırmamızda öyle bir balık satışının da olmadığını tespit ettik. Balıklarda bir hastalık var da bunu barajdaki diğer balıklara bulaştırma gibi bir amacı mı vardı bunu da tespit edemedik, öğrenemedik. Çok masumane bir davranışta olabilir. Balığı almıştır, bakamıyordur baraja bırakmıştır. ya da balıklara bir mikrop bulaştırılmıştır, bulaştırılan mikroplu balıkları büyük olasılıkla da diğer balıklar yedi. Onlara bir bulaşma riski var mıdır? Biz bunun tespiti için uğraştık. Ancak o balıkları yakalayamadık ve numune alamadık. Zaman Zaman il Tarım Müdürlüğü buradaki balıklardan numune alabilir diye düşünüyorum. Bir hastalığa rastlanıp rastlanmayacağını araştırmak için. Biz de federasyon olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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