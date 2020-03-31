ABD'liler silah depolarken, Avrupa ülkeleri tuvalet kağıdına akın etti
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Amerika Birleşik Devletleri, Mahmut Yılmaz, Güncel

ABD'liler silah depolarken, Avrupa ülkeleri tuvalet kağıdına akın etti

Mahmut Yılmaz - Mehmet Koca - Ebru Orhan - Aylin Karadeniz - Erhan Altıparmak - Emir Abdurrahman Bulut - Burak OrtahamamcılarWASHINGTON (İHA) - Korona virüs salgının dünya genelinde neden olduğu panik havası nedeniyle vatandaşlar marketlere akın etti.

31.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:20
ABD'liler silah depolarken, Avrupa ülkeleri tuvalet kağıdına akın etti

Mahmut Yılmaz - Mehmet Koca - Ebru Orhan - Aylin Karadeniz - Erhan Altıparmak - Emir Abdurrahman Bulut - Burak Ortahamamcılar

WASHINGTON (İHA) - Korona virüs salgının dünya genelinde neden olduğu panik havası nedeniyle vatandaşlar marketlere akın etti. Çoğu ülkede temizlik ürünleri ve gıda maddeleri stok yapılırken, ABD'liler çareyi silah depolamakta buldu.

Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsünde vaka ve can kaybı sayısı artmaya devam ederken, virüs nedeniyle insanların aldığı önlemler de artmaya devam ediyor. Ülkelerde ilk vakaların tespit edilmesinin ardından halk marketlere akın etti. En çok satılan ürünler arasında kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunurken, ABD vatandaşları çareyi silah stoku yapmakta buldu.

JAPONYA'DA MASKELER TÜKENDİ

Korona virüsü salgının ardından Japonya'da bazı ürünler uzun süre tedarik edilemedi. Özellikle hijyenik maske stoklarının tükenmesinin ardından, Japonya hükümeti maske üreticilerine destek sağlanacağını açıkladı. Ayrıca internette yayılan söylentiler üzerine vatandaşlar, tuvalet kağıdı ve peçete stoku yaptı. Son olarak da, geçtiğimiz günlerde yayılan sokağa çıkma yasağı söylentilerinin ardından milyonlar marketlere akın ederek temel gıda maddesi stokladı. Japon hükümetinden yapılan açıklamada temel ihtiyaç maddelerinin tedarik zincirinde herhangi bir sorun olmadığı vurgulanarak, halka stok yapmamaları çağrısı yapıldı. Japonya'da hala hijyenik maskeye ulaşmakta güçlük yaşanırken, maske haricinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşanmıyor.

AVUSTRALYALILAR VE AVRUPALILAR TUVALET KAĞIDI STOKLADI

Avustralya'da ilk vakaların tespit edilmesinin ardından en çok satın alınan ürün tuvalet kağıdı olurken, tuvalet kağıdını duş jelleri ve dezenfektanlar izledi. Ülkede hala birçok markette bu ürünler bulunmazken, marketler çareyi tek kişilik paket uygulamasında buldu.

Almanya'da korona virüs salgınında marketlerde ilk tükenen ürünlerin başında tuvalet kağıdı geldi. Marketler stoklamayı önleyebilmek için müşteri başına bir ürün adet alabilme sınırı getirdi. Dayanıklı gıda maddelerinden makarna, konserve, sıvı yağ, un ve şeker reyonları hala boş bulunuyor. Müşterinin istediği bu ürünler market çalışanlarından talep etmesi üzerine depodan karşılanıyor. Ülkede temizlik malzemeleri de erken tükenen ve stoklanan ürünler arasında bulunuyor. Marketlerde sabun ve diğer hijyen ürünlerini bulmak oldukça zorlaştı. Yetkililerin vatandaşlara "stoklama yapmayın depolarımızda yıllarca yetecek malımız var" çağrıları karşılık bulmadı.

Bir diğer Avrupa ülkesi Polonya'da ise hükümetin stok yapmaya gerek olmadığı, ülkede yeterince ürün olduğuna yönelik açıklamalarına rağmen vakaların tespit edildiği ilk günlerde vatandaşlar en çok tuvalet kağıdı, sabun, kuru gıda, bakliyat ağırlıklı olmak üzere yiyecek stoku, alkollü içecek dezenfektan ve maske stokladı.

KKTC, İTALYANLAR, RUSLAR VE İNGİLİZLER ÇAREYİ KURU GIDADA BULDU

İtalya'da 8 Mart'tan itibaren ülkenin bazı kuzey bölgeleri, 10 Mart'tan sonra da tüm ülkenin karantina altına alınması nedeniyle halk en çok un, maya ve konserve ürünlere yöneldi. Yapılan araştırmalara göre, İtalyanların yüzde 38'i uzun süre saklanabilen ürünleri evlerinde depolama yoluna gitti. Satışı en çok artan ürün yüzde 83 ile un oldu. Konserve et ürünlerine talep yüzde 82 artarken, bunu kuru bakliyat yüzde 72, maya ise yüzde 70 ile takip etti.

Rusya'da korona virüsü vakalarının artışı nedeniyle ülke genelinde oluşan panik havası nedeniyle marketlere hücum eden Ruslar en çok bakliyat ürünleri satın aldı. Rusya Tarım Bakanlığı tarafından en çok bakliyat ürünlerinin satışının olduğu açıklanırken, stokların kontrol edildiği marketlerde tükenen ürünlere yeni takviyeler yapıldığı bildirildi. Öte yandan birçok ürünün başka ülkelere ihracatı durduruldu.

İngiltere'de vatandaşlar korona salgını nedeniyle en çok kuru gıda ve temizlik malzemelerini satın alarak stokladı. Gıda ürünlerinin başında pirinç, makarna, kahvaltılık gevrek, un ve yumurta gelirken, temizlik malzemelerinde sabun ve tuvalet kağıdının aşırı stoklanması nedeniyle market rafları hala boş kaldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de de vatandaşlar çareyi temizlik maddesi ve kuru gıda depolamakta buldu. Vatandaşlar salgının ilk günlerinden itibaren et ürünleri, bakliyat, maske ve eldivenlere akın etti.

ABD'LİLER SİLAH STOKU YAPTI

Korona virüs salgını nedeniyle bir çok ülkede temizlik ürünleri ve kuru gıda maddeleri satışları tavan yaparken, ABD'de de silah satışlarında patlama yaşandı. Korona virüs pandemisinin toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD'liler silah ve mühimmat stoklamaya başladı.

ABD'deki birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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