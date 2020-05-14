ABD'li sağlık uzmanından "ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya" uyarısı
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ABD'li sağlık uzmanından "ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya" uyarısı

Eski ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumunun (BARDA) Direktörü Rick Bright, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sonbahara kadar ulusal bir plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak.

ABD'li sağlık uzmanından
14.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:34

Eski ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumunun (BARDA) Direktörü Rick Bright, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sonbahara kadar ulusal bir plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak." uyarısında bulundu.

Temsilciler Meclisinin Enerji, Ticaret ve Sağlık Alt Komitesi üyeleri, ABD yönetiminin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki durumuna yönelik oturum düzenledi.

Nisana kadar BARDA'nın direktörlüğünü yapan ancak "Başkan Donald Trump yönetimine yönelttiği eleştiriler nedeniyle bu görevden alındığı" iddia edilen salgın ve aşı uzmanı Dr. Bright, oturumda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

ABD yönetimi yetersiz kaldı

Bright, Trump yönetiminin salgına karşı mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayarak, ABD'li şirketlerden ocak ayının başlarında maske ve eldiven gibi tıbbi ekipman stoklarının hızla tükendiği yönünde uyarılar aldıklarını aktardı.

Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu "N95" tipi maskelerin tedarikine dair yaşanan sıkıntıyı üstlerine defalarca bildirdiğini kaydeden Bright, ancak uyarılarının "çok meşgul oldukları, bir planlarının olmadığı veya söz konusu ekipmanların temininden kimin sorumlu olduğunun bilinmediği" gibi söylemlerle dikkate alınmadığını ifade etti.

Kendisinin Trump yönetimine ne gibi uyarılarda bulunduğuna dair bir soru üzerine Bright, yönetime sürekli salgınla mücadelede gerekli ekipmanların üretiminin artırılması gerektiği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Bright, "Ancak tavsiyelerime cevaben, 'Bir yetersizlik hissedersek insanların o maskeleri giymemesi gerektiği yönünde CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) kılavuzunda değişiklik yaparak, sağlık çalışanlarına yeterli maskeyi sağlarız' dediler." ifadesini kullandı.

ABD'de yaşanan ölüm vakalarındaki yüksek oranın tıbbi cihaz üretiminde yaşanan yetersizliğin de rol oynadığına işaret eden Bright, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerden getirtmek zorunda kaldığımız kalite standartları düşük malzemelerin de yaşanan ölümlerde rolü olduğuna inanıyorum. Yani şu an hastanelerde görev yapan doktor ve hemşirelerimizin kullandığı N95 yazan maskeler, ABD standartlarına uygun N95'lerin verdiği korumayı sağlamıyor."

Amerikan halkının salgın konusunda doğruları duyması gerektiğini belirten Bright, ABD yönetiminin salgınla mücadele konusunda acilen kapsamlı ve ulusal bir plan ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.

Bright, ABD yönetiminin bilim öncülüğünde tüm Amerikalıları kapsayan bir plan hazırlaması ve salgın boyunca halka rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı. Bright, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi bilim adamlarına sahibiz. Bu süreci yönetmemize izin verin. Cezalandırılma korkusu olmadan konuşalım. Bilime dayalı ulusal ve koordineli bir plan geliştiremezsek, salgının daha da kötüleşip, uzayacağından ve benzeri görülmemiş hastalıklara, ölümlere neden olacağından korkuyorum. Kovid-19 salgını konusunda sonbahara kadar ulusal bir plan ortaya konulmazsa ABD modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak."

Kovid-19 virüsüne karşı etkili bir aşı bulunmasının 18 aydan daha fazla zaman alacağını savunan Bright, aşının geliştirilme sürecinde de fazla acele edilmemesi gerektiğini ve kritik süreçlerin atlanılması durumunda aşının etkilerinin tam olarak bilinemeyeceğini kaydetti.

HHS'den yalanlama

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Denetim Ofisi (HHS), Bright'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkın vergileri üzerinden yıllık 285 bin dolar maaş alıp işe gelmeyen Dr. Bright, Kovid-19 mücadelesini siyasi bir olaya çevirmek için taraflı avukatlarla çalışıyor. Kendisinin söylemleri tek taraflı ve yanlış bilgilendirmeyle dolu. Bu şikayetleri gözden geçiren HHS, Rick Bright'ın iddialarına ve tanımlamalarına kesinlikle katılmamaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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