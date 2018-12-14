ABD'li Oyuncu Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın Kitabıyla Görüntülendi
ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.
Altın Küre ve Emmy Ödüllü ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.
SEHER İSİMLİ KİTABININ İNGİLİZCESİ ELİNDE
Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 142 yıl hapis cezası istenen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde 12 öyküden oluşan 'Seher' isimli kitap çıkarmıştı. Oyuncu Sarah Jessica Parker, Seher kitabının İngilizce çevirisini taşırken objektiflere yansıdı.
İşte o kareler:
YORUMLAR (47)
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''Dawn'' Sarah Jessica Parker in parfümünün adı. Merak edip almış veya birisi hediye etmiş. Ayni zamanda parfümün reklamını yapiyor. Fazla büyütmeye gerek yokCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Batılılar çıkarcıdır. Çıkarları kadar destek verirler.Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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sayın başkan adam gibi adam seveni çok barış ve türkiyenin refahı için çalıştıCevap Yaz 23 27 Yayından Kaldır
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Eline birseyler tutusturmuslar, terorist yazarin oldugundan belki haber yok; Hitlerin bile kitabi var, kime ne? Kitap yazdi diye masum mu oluyorsun ? Hapiste yatanlardan anket yapmislar dunyanin her bir yerinden : ?, 99 masum oldugunu ve haksiz yere yattigini savunmus.Cevap Yaz 14 19 Yayından Kaldır
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İlk defa o şekilde kitap taşındığını görüyorum. Hemde yağmurda. Reklam kokan harekeler. .Cevap Yaz 19 18 Yayından Kaldır