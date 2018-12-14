ABD'li Oyuncu Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın Kitabıyla Görüntülendi

ABD'li Oyuncu Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın Kitabıyla Görüntülendi

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.

Altın Küre ve Emmy Ödüllü ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.

SEHER İSİMLİ KİTABININ İNGİLİZCESİ ELİNDE

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 142 yıl hapis cezası istenen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde 12 öyküden oluşan 'Seher' isimli kitap çıkarmıştı. Oyuncu Sarah Jessica Parker, Seher kitabının İngilizce çevirisini taşırken objektiflere yansıdı.

Demirtaş'ın Seher isimli kitabı

İşte o kareler:

Sarah Jessica Parker
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YORUMLAR (47)

  • OKYAY - ANKARA:
    ''Dawn'' Sarah Jessica Parker in parfümünün adı. Merak edip almış veya birisi hediye etmiş. Ayni zamanda parfümün reklamını yapiyor. Fazla büyütmeye gerek yok
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  • RİFKİ:
    Eline birseyler tutusturmuslar, terorist yazarin oldugundan belki haber yok; Hitlerin bile kitabi var, kime ne? Kitap yazdi diye masum mu oluyorsun ? Hapiste yatanlardan anket yapmislar dunyanin her bir yerinden : ?, 99 masum oldugunu ve haksiz yere yattigini savunmus.
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  • SUAT TRABZON:
    İlk defa o şekilde kitap taşındığını görüyorum. Hemde yağmurda. Reklam kokan harekeler. .
    Cevap Yaz 19 18 Yayından Kaldır
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