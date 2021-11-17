ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

İsveç merkezli düşünce kuruluşu V-Dem, '2021 Demokrasi Raporu'nu yayınladı. " Abd'nin müttefiklerinde demokrasinin, ABD'yle müttefik olmayan ülkelere göre daha fazla gerilediği"ne yönelik rapor, Amerikan New York Times gazetesinde analiz haber olarak kendine yer buldu.

HABERDE BİRÇOK ÜLKENİN ADI GEÇİYOR AMA...

Ancak New York Times, haber fotoğrafında, ismi geçen birçok ülkeye rağmen Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmine yer verdi.

BM GENEL KURULU'NDAKİ FOTOĞRAFLA ALGI PEŞİNDELER

Gazete, Erdoğan'ın 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye doğru yürüdüğü esnada çekilen kareyi kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLÜYORLAR

Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'yi ilgilendirmeyen olumsuz haberler inde dahi Türkiye'den görsellere sık sık yer veriyor. Fotoğraf seçimleriyle de algı oluşturmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleriyle ilgili bir haber de 'normal' fotoğrafları tercih ederlerken, Türkiye'den haberler inde ise olumsuz bir intiba bırakacak görselleri kullanıyorlar.

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