ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar - Haberler
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ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Yayınladığı görseller üzerinden Türkiye'ye yaptığı algı operasyonlarıyla tanınan ABD'li New York Times gazetesi yine benzer bir girişimde bulundu. İsveçli bir kuruluş tarafından yayımlanan demokrasi raporunu analiz eden New York Times, haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki fotoğrafını kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

İsveç merkezli düşünce kuruluşu V-Dem, '2021 Demokrasi Raporu'nu yayınladı. " Abd'nin müttefiklerinde demokrasinin, ABD'yle müttefik olmayan ülkelere göre daha fazla gerilediği"ne yönelik rapor, Amerikan New York Times gazetesinde analiz haber olarak kendine yer buldu.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

Ancak New York Times, haber fotoğrafında, ismi geçen birçok ülkeye rağmen Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmine yer verdi.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

Gazete, Erdoğan'ın 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye doğru yürüdüğü esnada çekilen kareyi kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'yi ilgilendirmeyen olumsuz haberler inde dahi Türkiye'den görsellere sık sık yer veriyor. Fotoğraf seçimleriyle de algı oluşturmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleriyle ilgili bir haber de 'normal' fotoğrafları tercih ederlerken, Türkiye'den haberler inde ise olumsuz bir intiba bırakacak görselleri kullanıyorlar.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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