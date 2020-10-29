ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarında öne çıkan ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu. Moderna, aşının tedariğini sağlamak için anlaşmalı olduğu ülkelerden 1,1 milyar dolar ödeme aldı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde bir milyonun üzerinde insan hayatını kaybederken, ölümcül salgına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarında öne çıkan ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu.

1,1 MİLYAR DOLAR ÖDEME ALDI

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 30 bin kişi üzerinde son aşamada test edilen koronavirüs aşısına ilişkin sonuçların çok yakında açıklanacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, şu anda "mRNA-1273" adını verdikleri aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandıklarını belirtti. Moderna, aşının tedariğini sağlamak için anlaşmalı olduğu ABD ve diğer ülkelerden 1,1 milyar dolar ödeme aldığını açıkladı.

NET BİR ZAMAN ÇİZELGESİ VERİLMEDİ

Bununla birlikte şirket, son aşama denemelerden elde edilen verilerin açıklanması konusunda net bir zaman çizelgesi vermedi, fakat gönüllülerde görülen enfeksiyon sayısına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda erken verilerin ellerine ulaşacağını açıkladı.

Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, AstraZenaca, SinoVac gibi büyük ilaç üreticileriyle birlikte aşı için son aşama klinik denemelerine devam eden sayılı şirketler arasında yer alıyor.

30 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENİYOR

Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

RNA bazlı potansiyel aşı, Kovid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı olmuştu.