ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
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ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi

ABD'de iki senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla yapacağı görüşme öncesinde mektup yazarak Doğu Akdeniz'de artan Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımda bulunulmasını istedi.

14.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:33

ABD'li senatörler Robert Menendez ve Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya bir mektup göndererek Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Bugün Viyana'da Yunan mevkidaşıyla görüşecek Pompeo'ya ithafen yazılan mektupta, "Kanunlara uyun ve Türkiye'ye yaptırım uygulayın" denildi.

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken bugün gözler Avusturya'nın başkenti Viyana'da olacak. Temasta bulunmak için bu hafta Avrupa'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek.

AKDENİZ'DEKİ HAMLELERİMİZDEN ENDİŞE DUYUYORLARMIŞ

Doğu Akdeniz'deki gerilimin masaya yatırılacağı kritik görüşme öncesinde ABD'li senatörlerden Türkiye çağrısı geldi. Mike Pompeo'ya ithafen yazılmış 13 Ağustos tarihli mektupta imzası bulunan iki senatör ise Robert Menendez ve Chris Van Hollen olarak görülüyor. Mektupta, Türkiye'nin Akdeniz'deki son günlerdeki hamlelerinden dolayı çok büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYIN"

Mektupta, Pompeo'ya 3 çağrıda bulunuluyor. Menendez ve Van Hollen mektupta, "Türkiye'nin gemilerini Yunanistan'a ait bölgeden çekmesi ve uluslararası yasalara uygun hareket ederek bu sorunu çözmesi çağrısında bulunun. Derhal Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan hareketliliğine karşı yanıt vermek için çalışın. Yasalara uyun ve Türkiye'ye yaptırım uygulayın" ifadesi yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN GEMİLERİNİ ÇEKMESİ İÇİN ÖNLEMLERİN ALINMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Uluslararası medyada yer alan mektupta, "ABD'nin bu kritik zamanda kesin bir karar vermemesi, Türkiye'nin etkisini artırmasının önünü açacak. Dolayısıyla Türkiye'nin gemilerini çekmesi için bütün önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Haber Yorumları (8)
SİVASLI İBOCAN: Gücü olan güçsüze sesi çıkmadığı sürece her kötülüğü yapar, ticaretini, dolaşımını, özgürlüğünü aklına her geleni kısıtlama yolunu arar. . ABD zaten çıkarı olmadığı yerde oynamaz, nerelerde güçlü devlet bulunuyorsa o bölgeyi sömürme amacındadır. . Anarşistlerle beraber olur ki o bölğe devleti kalkınmasın, yıpransın ABD '' ye ve başka devletlere el açsın. . Irak, suriye. libya, afganistan bunun en güzel örnekleri. . . Allah hainlik yapanları yok etsin, virüs için aşı çalışmaları da İNSANLIK için değil, PARASAL.
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İSFENDİYAR: Atalarımız ne demiştiler : Domuzdan post olmaz Gâvurdan dost olmaz ; ben de derim ki : Bunları unutandan da Türk olmaz . . .
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TÜRKİYEM: Bu ne lan canınız sıkıldıkça Türkiye ye yaptırım. . . ne yaptırımı yine, siz yaptırım uyguladıkça biz güçleniyoruz bunu fark edin artık . . .
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