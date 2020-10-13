ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı
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ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı

13.10.2020 00:50 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:10

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, sosyal medya üzerinden Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten paylaşım yaptı. Shea, "Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın" dedi.

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" dedi.

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen Türk erkeklerinin tacizine maruz kalınca Türkçe mesaj paylaştı
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı
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