ABD'li bilim dergisi paylaştı: Koronavirüsten en çok kediler etkileniyor
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ABD'li bilim dergisi paylaştı: Koronavirüsten en çok kediler etkileniyor

ABD'de merkezli bilim dergisinden koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bir araştırma yayımlandı.

09.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:30
ABD'li bilim dergisi paylaştı: Koronavirüsten en çok kediler etkileniyor

ABD'de merkezli bilim dergisinden koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Yapılan araştırmada kedilerin koronavirüse (Covid-19) yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

ABD merkezli bilim dergisi Science koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir makale yayımladı. Yapılan araştırmada yaban gelinciği ve kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimallerini diğer hayvanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmada köpeklerin düşük duyarlılığa sahip olduğu belirtilirken domuz, tavuk ve ördeklerin virüse duyarlı olmadığı ifade edildi.

DSÖ: İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ'den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, "bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini" kaydetti. New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York'taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.


Kaynak: DHA

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