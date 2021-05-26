ABD'li aktör Cena, Tayvan ile ilgili ifadesi nedeniyle Çinli hayranlarından özür diledi

ABD'li aktör ve güreşçi John Cena, bir röportajında Tayvan'ı ülke olarak tanımladığı için tepki gösteren Çinli hayranlarından özür diledi.

ABD'li aktör ve güreşçi John Cena, bir röportajında Tayvan'ı ülke olarak tanımladığı için tepki gösteren Çinli hayranlarından özür diledi.

Tayvan televizyon kanalı TVBS'ye röportaj veren John Cena, rol aldığı "Hızlı ve Öfkeli" serisinin son filmi hakkında değerlendirmelerde bulunurken filmin yayınlanacağı ilk ülkenin Tayvan olabileceğini söyledi.

Aktörün röportajda Tayvan'ı ülke olarak nitelemesi Çin kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Sosyal medya üzerinden oyuncunun ifadesine yönelik olumsuz tepki belirten birçok yorum yapıldı.

Cena, tepkiler üzerine Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da Çince yaptığı video paylaşımda, "Bir röportaj esnasında hata yaptım. Şu an söylemek istediklerim çok önemli. Çin'e saygı duyuyorum ve Çin halkını seviyorum. Oldukça üzgünüm. Hatam için gerçekten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, oyuncunun Çinli hayranlarından özür dilemesi, ülkesinde farklı tepkilere neden oldu. ABD'li bir senatör, oyuncunun özür videosunu "acınası" olarak niteledi, sosyal medya kullanıcıları da aktörü "korkak" olmakla suçladı.

Küresel firmalara boykot

Küresel firmalar ve birçok ünlü kişi, oldukça karlı buldukları Çin pazarında tutunabilmek için mücadele ederken, milliyetçi boykotlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Aralarında İsveçli giyim perakende zinciri H&M ile Nike ve Adidas'ın da bulunduğu bir grup küresel firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkındaki görüşleri nedeniyle resmi yayın kaynakları tarafından eleştirilmişti. Eleştiri sonrası ülkede bu markalara karşı boykot başlatılmıştı.

Benzer şekilde ABD'li Houston Rockets takımının Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestolara destek açıklaması nedeniyle Çin resmi yayın organı CCTV, NBA ile sözleşmelerini 1 yıllığına iptal ettiklerini açıklamıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman