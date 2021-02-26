ABD Kaşıkçı raporunu açıkladı: Cinayet, Muhammed bin Selman'ın izni olmadan gerçekleştirilemezdi

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olması nedeniyle cinayetin Veliaht Prens'in izni olmadan gerçekleştirilme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin hazırlanan raporu yayınladı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın izni olmadan cinayetin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2017'den beri Veliaht Prens'in (Muhammed bin Selman) Krallığın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip olduğu düşünülürse, Suudi yetkililerin Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalleri oldukça düşüktür" denildi.

"KAŞIKÇI'YI KRALLIĞA KARŞI TEHDİT OLARAK GÖRÜYORDU"Raporda, Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'yı Krallığa karşı bir tehdit olarak gördüğü ve gerektiği takdirde Kaşıkçı'yı 'susturmak' için şiddet önlemlerini kullanmayı desteklediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan kişilerin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.NELER OLMUŞTU?

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı