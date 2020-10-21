ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor
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ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

21.10.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:39
ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 23 Ekim Cuma günü Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'da ağırlayacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşları Sergey Lavrov'la görüşmelerinin ardından 23 Ekim Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yine ayrı ayrı görüşecekler.

Görüşmeyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Cuma günü Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla ateşkes ve diplomatik çözümü görüşeceğim" dedi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İÇİN DE GİRİŞİMDE BULUNULACAK

ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

ERMENİSTAN İKİ KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya'nın önderliğinde gerçekleşen yüz yüze ve telefon görüşmelerinde iki kez ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak iki ateşkes de Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından sona ermişti.

ABD, KARABAĞ SAVAŞINDA TARAFINI BELLİ ETMİŞTİ

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıklamıştı.

ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştiren Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etti.

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