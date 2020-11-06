ABD Gizli Servisi'nde 'Biden' hareketliliği! Güvenlik artırılacak

Washington Post gazetesi, ABD Gizli Servisi'nin seçim yarışındaki Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğine yönelik ek tedbir almayı planladığını öne sürdü.

ABD'de başkanların ve ailelerinin güvenliğinden sorumlu ABD Gizli Servisi'nin, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın seçilme ihtimalinin artması üzerine şu anda bulunduğu yerde ek güvenlik tedbirleri almayı planladığı iddia edildi.

EK GÜVENLİK GÜCÜ GÖNDERİLMESİ PLANLANIYOR

Washington Post gazetesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis, Demokrat Başkan Adayı Biden'ın şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planlıyor.

Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Biden'ın seçilme ihtimalinin arttığına işaret eden kaynaklar, Gizli Servis'in de bu nedenle harekete geçtiğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.

ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞKAN OLABİLMEK İÇİN 270 DELEGEYE ULAŞMALARI GEREKİYOR

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı