ABD eski Başkanı Obama Megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu
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ABD eski Başkanı Obama Megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu

22.10.2020 07:15 | Son Güncelleme: 22.10.2020 07:18
ABD eski Başkanı Obama Megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Pensilvanya eyaletinde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın kampanyasına destek verdi ve elindeki megafonla Biden için oy istedi.

ABD Başkanlık seçimlerinde son viraja girilirken, tüm Dünya 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucuna kilitlendi. Mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, kalan sürede ABD'li vatandaşlara vaatlerini aktarmaya devam edecek.

BİDEN'IN BOŞLUĞUNU OBAMA DOLDURDU

Anket sonuçları Biden'ı önde gösterilirken, eski ABD başkanı Barack Obama da Biden'ın kampanyasına destek verdi. Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden'ın boşluğunu ABD eski Başkanı doldurdu. Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya'da Demokratların etkinliklerine katıldı. Megafonla Biden'a oy isteyen Obama, Pensilvanya'da siyahi politikacılar ve cemaat liderleriyle de birlikte toplantı yaptı.

ABD eski Başkanı Obama Megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu

TRUMP 2016'DA PENSİLVANYA EYALETİNDE KAZANMIŞTI

Öte yandan, Pensilvanya ABD seçimlerinde kritik eyaletlerinden biri. Uzun süredir Demokrat Parti'nin hakim olduğu Pensilvanya eyaletinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletlerde Biden önde gözüküyor.

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