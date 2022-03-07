ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız

Beş günlük ziyareti kapsamında Rusya sınırına giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Litvanya'da önemli açıklamalarda bulundu. 3-8 Mart tarihleri arasında beş günlük ziyaret kapsamında Rusya sınırına gitti. Ziyareti Belçika, Polonya, Moldova, Letonya, Litvanya ve Estonya'yı kapsayan Blinken dün Moldova'da konuştu. Blinken, bugünse Litvanya'daydı.

"RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

Litvanya'da yaptığı açıklamalarda Rusya'ya yönelik baskıcı politikaların önümüzdeki günlerde artacağını vurgulayarak"Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız. "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" ifadelerine yer verdi.

"EN BÜYÜK YÜK POLONYA VE MOLDOVA'DA"

Yaptığı açıklamalar üzerine basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Moldova en fazla mülteciye ev sahibi yapan ülke oldu. Uluslararası kamuoyu Moldovo'ya nasıl yardımcı olabilir, savaş nasıl bitirilebilir?" sorusuna, "Burada çok büyük bir çaba yürütülüyor. En büyük yükü Polonya ve Moldova çekiyor. Biden kongremizden acil destek talep etti. Kendi teknik uzmanlığımızı da sahaya getiriyoruz, üzerinizdeki yükü hafifletmek için kaynaklar da getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Blinken, "ABD, Avrupa'daki mevcut askeri birliklerine 7 bin personel daha eklemiştir. Geçen yıl Litvanya'ya konuşlandırılan 366'ncı Tabur da genişletilecektir. 400 ilave personel, gelecek günlerde Litvanya'ya gelecektir." şeklinde konuştu. Blinken ayrıca Baltık ülkelerine ek F-35 savaş uçağı takviyesi yapılacağını aktardı. Saldırıya uğraması durumunda, NATO'nun her karış toprağını savunacaklarına dikkati çeken Blinken, "Kimse kararlılığımızdan şüphe etmemelidir." dedi.