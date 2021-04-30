ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler Meksika'da sınırdaki tehlikeli bölgelerde toplanıyor
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ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler Meksika'da sınırdaki tehlikeli bölgelerde toplanıyor

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenler Meksika'da sınırdaki tehlikeli bölgelerde toplanıyor
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı bildirildi.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden yapılan açıklamada, büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı kanuni düzenleme "Başlık 42" kapsamında sınır dışı edilen göçmenlerden oluşan 400 kişilik bir grubun, sınır kenti Reynosa'da uyuşturucu ticareti yapan çetelerinin etkin olduğu bölgede toplandığı belirtildi.

Gruptaki bazı kişilerin kaybolduğu, diğerlerinin de yaşamlarını olumsuz koşullar altında sürdürdüğüne dikkati çeken örgüt yetkilileri, bölgenin uzun dönemli bir mülteci kampına dönüşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin çoğunun bölgedeki küçük bir kulübeye sığındığı, su ve sağlık hizmetlerine erişemediği ve Meksika hükümetinin bu kişilere yeterli barınma imkanı sağlayamadığı vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2020 yılında uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "Başlık 42" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerine neden olmuştu. Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD Sınır Devriyesinden paylaşılan bilgiye göre, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla düzensiz göçmenlerin büyük bölümü iki saatten kısa sürede sınır dışı ediliyor.

Ağır silahlara sahip uyuşturucu çetelerinin hakimiyet sürdüğü Reynosa'nın bağlı olduğu Tamaulipas, Meksika'da ABD vatandaşlarının ziyaret etmesinin tavsiye edilmediği 5 eyalet arasında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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