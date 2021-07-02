ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı
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ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı

ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin gönderdiği 2 milyon 395 bin 300 dozluk AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının Meksika'ya ulaşması ile ülkeye yapılan şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı gerçekleştirildi.

ABD'nin gönderdiği 2 milyon 395 bin 300 dozluk AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının Meksika'ya ulaşması ile ülkeye yapılan şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı gerçekleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Meksika'ya ABD yardım el uzattı. Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin gönderdiği 2 milyon 395 bin 300 doz AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının Meksika'ya ulaştığı bildirildi. Sabah saatlerinde başkent Mexico City'de bulunan Mexico City Uluslararası Havalimanı'ndan teslim alınan aşılarla birlikte ülkeye yapılan şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığının "En iyi aşı birbirimizi korumaktır" mesajı ile duyurduğu sevkiyat sonucu Meksika'nın bugüne kadar aldığı AstraZeneca Covid-19 aşılarının toplamı 15 milyon 910 bin 200'e ulaşmış oldu.

Ayrıca dün teslim alınan 585 bin Pfizer/BionNTech aşıları da dahil olmak üzere ülkeye bu hafta 6'ncı, pandeminin başından itibaren ise 100'üncü Covid-19 aşısı sevkiyatı gerçekleştirilerek toplamda 52 milyon 409 bin 595 doz aşı alındı.

Meksika Federal Hükümeti ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren Drugmex aşı paketleme laboratuvarının bu güne kadar 4 milyon 758 bin 200 doz CanSino ve Liomont laboratuvarının 2 milyon 564 bin 100 AstaZeneca Covid-19 aşılarını paketlemeleri sonucu toplamda 7 milyon 322 bin 300 Covid-19 aşısı paketlenerek kullanıma sunulduğunu, bugün yapılan sevkiyat ile birlikte ülkenin şu ana kadar 59 milyon 731 bin 895 doz Covid-19 aşısı almış olduğunu bildirdi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 127 milyon nüfuslu ülkede dün itibariyle 45 milyon 898 bin 210 doz aşı yapıldı. Ülkedeki aşılama programı şimdilik 40 yaşın üzerindeki vatandaşları, hamile kadınları, sağlık ve eğitim personeli ile ayrıca ABD sınırının yeniden açılması planı dahilinde Baja California eyaletindeki 18 yaş üstü tüm nüfusu kapsıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı
ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı
ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'den Meksika'ya şu ana kadarki en büyük Covid-19 aşısı sevkiyatı - Haberler
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