ABD'den Çin'e Senkaku Adaları konusunda gözdağı
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ABD'den Çin'e Senkaku Adaları konusunda gözdağı

27.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:25
ABD'den Çin'e Senkaku Adaları konusunda gözdağı

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'nı korumak için kullanılabileceğini söyledi.

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'nı korumak için kullanılabileceğini söyledi.

Japonya tarafından yönetilen ve Çin ile Tayvan'ın üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'yla ilgili Çin-Japonya gerginliği sürerken, konuya dair Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider'den açıklama geldi. Dün Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir savaş gemisinde gazetecilere konuşan Schneider, aynı gün başlayan büyük ölçekli bir ortak tatbikata değinerek, Japonya ve ABD'nin benzer tatbikatları gerçekleştirmek ve entegresyonunu geliştirmek için çalıştığını söyledi. Söz konusu tatbikatların ABD-Japonya ittifakının birlikte operasyon yapabilme kabiliyetinin arttığını açıkça gösterdiğini kaydeden Schneider, ülkelerin personel taşıma yeteneklerinin Senkaku Adaları'nda güvenliği sağlamak için askeri birlikler göndermek adına kullanılabileceğini belirtti.

GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Schneider'in Senkaku Adaları hakkındaki açıklaması, bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e gözdağı olarak yorumlandı. Temmuz ayında adalar konusunda Japonya'ya destek sözü veren Schneider, ABD'nin söz konusu krizde Japon hükümetinin yanında olacağı taahhüdünde bulunmuştu. Çin ve Japonya arasındaki başlıca sorunlardan olan Senkaku Adaları, son aylarda Çin'in artan sınır ihlalleri ile gündeme gelmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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