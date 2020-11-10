ABD'den BAE'ye F-35 ve SİHA satışına onay

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 50 askeri F-35 uçağı da dahil olmak üzere 23.37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ve füze mühimmatlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışına onay verildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 50 askeri F-35 uçağı da dahil olmak üzere 23.37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ve füze mühimmatlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satışına onay verildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Kongre'ye BAE'ye 10.4 milyar dolar değerinde 50 F-35A Lightening II uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 MQ-9B silahlı insansız hava aracı ve 10 milyar dolar tutarında havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizin bildirilmesi kapsamında talimat verdim" ifadelerini kullandı. Pompeo, "Bu, derinleşen ilişkimizin ve BAE'nin kendisini İran'dan gelen ve artan tehditlere karşı korumak, savunmak için gelişmiş savunma teknolojilerine olan ihtiyacının kabul edilmesidir. BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusundaki tarihi anlaşması, bölgenin stratejik manzarasını olumlu bir yönde kullanmak için bir fırsat sunuyor. Düşmanlarımız, özellikle İran'dakiler bunu biliyor ve bu ortak başarıyı bozmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler" dedi. Pompoe satış onayına yönelik açıklamasında, "Teklif edilen satış, BAE'yi çok daha yetenekli kılacak ve İsrail'in niteliksel üstünlüğü vaadiyle tamamen tutarlı bir şekilde BAE'yi ABD ortakları ile ortak çalışır hale getirecek" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı