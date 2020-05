ABD'deki Sokak Gösterileri Sosyal Medyanın Gündeminde Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokaklarda gösteriler yapılmaya başlandı.

Sosyal Medya Ayakta: ABD Sokak Gösterileri Büyüyor

New York, Washington ve Houston başta olmak üzere ABD'nin birçok semtinde gösteriler yapılıyor. ABD'nin 25 kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar daha da arttı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklarda gösteriler yapılmaya devam ediliyor.

Gösterilerde yüzlerce kişi göz altına alınırken polis araçları ateşe verildi. Pek çok kişi de yaralandı. Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği söylenmekte.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu."

Twitter Türkiye gündeminde #ABDYanıyor hastagi gündem oldu. ABD'de mağazalar yağmalanmakta ve yakılmakta. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

