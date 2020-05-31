ABD'deki Sokak Gösterileri Sosyal Medyanın Gündeminde
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ABD'deki Sokak Gösterileri Sosyal Medyanın Gündeminde

Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokaklarda gösteriler yapılmaya başlandı.

ABD'deki Sokak Gösterileri Sosyal Medyanın Gündeminde
31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:51

Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokaklarda gösteriler yapılmaya başlandı. Yaşanılan olaylar sosyal medyada gündem oldu. Amerika'nın Minneapolis kentinde başlayan gösterilen diğer kentlere de sıçradı. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Sosyal Medya Ayakta: ABD Sokak Gösterileri Büyüyor

New York, Washington ve Houston başta olmak üzere ABD'nin birçok semtinde gösteriler yapılıyor. ABD'nin 25 kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar daha da arttı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokaklarda gösteriler yapılmaya devam ediliyor.

Gösterilerde yüzlerce kişi göz altına alınırken polis araçları ateşe verildi. Pek çok kişi de yaralandı. Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği söylenmekte.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu."

Twitter Türkiye gündeminde #ABDYanıyor hastagi gündem oldu. ABD'de mağazalar yağmalanmakta ve yakılmakta. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Houston ABDpic.twitter.com/T1B8m5eZwV

— nacVES (@__sevnac__) May 31, 2020

Amerika'daki gösterilerde duvar yazısı: "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bize kalsın" pic.twitter.com/j3PGedOIpk

— Bülent USLU?? (@bulentuslu1903) May 31, 2020

Aerial view shows a large gathering of demonstrators in the streets of Philadelphia as a fire burns amid protests over the death of George Floyd. https://t.co/OdRVqCsGsg pic.twitter.com/B2vQGDUScD

— ABC News (@ABC) May 30, 2020

BATMAN "'!'!!!'!"'!'!' pic.twitter.com/HuwX3erxeH

— ACAB (@wlwkie) May 31, 2020

pic.twitter.com/mw4lb1A6LM

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) May 31, 2020

these images pic.twitter.com/oMCjBS6pYQ

— ?? (@mauldaIorian) May 31, 2020

Kaynak: Tamindir

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