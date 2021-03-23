ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

23.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:10
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan saldırgan gözaltına alınırken kimliği hakkında bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini aktardı.

Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLER ARASINDA BİR DE POLİS VAR

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı.

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti

BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
AE: Suriyeli ölen çocukların ahı çıkacak çare yok.
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