ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı

ABD tarihinin en uzun başkanlık seçimlerinden biri olarak değerlendirilen 3 Kasım seçimlerinde henüz net sonuçlar belli olmadı. Uzman isimler Trump'ın seçimi kazanmasından sonra sokakların karışacağını aktarırken, henüz seçimler sonuçlanmadan Biden ve Trump destekçileri sokaklarda birbirlerine girdi.

Tüm dünya ABD Başkanlık Seçimlerinin sonuçlarına odaklanmış durumda. Bazı eyaletlerde oy sayımı devam ederken Trump ve Biden şimdilik seçimleri başa baş götürüyor. Biden az farkla önde görünürken, Trump yaptığı açıklama ile seçimi kazanan taraf olduklarını söyledi.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Seçimi yakından takip eden uzman isimler, Trump'ın seçimi kazanması halinde sokakların karışacağını belirtti. Ülkede henüz seçim sonuçları netleşmeden ortalık karışmaya başladı. Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ İLE BLACK LİVES MATTER GRUBU ARASINDA ARBEDE

Beyaz Saray çevresinde Trump destekçileri ile Black Lives Matter protestocuları arasında arbede çıktı. Kalabalık birbirine girerken polis ekipleri olaya müdahale etti. Black Lives Matter Plaza'da çekilmiş görüntüler, binlerce Metropolitan polisinin protestocuları kontrol altına almak için uğraşırken, polis ile göstericiler arasında da arbede yaşandı.

TRUMP SEÇİLİRSE EYLEMLERE DEVAM EDECEKLER

Polis memurları ortalığın yeniden sakinleşmesi için Black Lives Matter Plaza'dan geri çekilmek zorunda kalırken protestocuların Trump'ın seçilmesi durumunda Beyaz Saray çevresinde eylemlerine devam etmek istedikleri belirtildi.

EN AZ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerde en az altı kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. İlk tutuklamanın yerel saatle 17.30 sularında gerçekleştiği, diğer iki tutuklamanın ise 21.30 civarın yapıldığı aktarıldı.

New York ve Los Angeles Polisi, olası kargaşaya karşı hazır beklerken, 16 eyalette de Ulusal Muhafızlar müdahale etmek için hazır bulunuyor.

Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanamaması ihtimaline karşı sonuçları kabul etmeyeceğini defalarca açıklamasının ardından, protestocular da haftalarca süren sokak eylemlerine hazırlanıyordu. Gösteriler şu an için genel olarak barışçıl şekilde devam ediyor. Protestocular, Lafayette Meydanı'nı çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü.

ŞU AN İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Belediye Başkanı Muriel Bowser yaptığı açıklamada, polisin hazır olduğunu ifade ederek, barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını fakat şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Bowser, şu an için sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediğini fakat gerekirse bunu yapacağını vurguladı.

"ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARA KARIŞMAMALARINI İSTİYORUZ"

Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada, "Bu gece bir sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Buraya gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Onları eğlenmeye davet ediyoruz ve sadece şiddet içeren davranışlara karışmamalarını istiyoruz" dedi.