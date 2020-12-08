ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı
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ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı

08.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:33

Koronavirüs sayılarının yanlış girildiğini öne süren ABD'li veri bilimcinin evine silahlı baskın yapıldı. Olay karşısında dehşete düşen Rebekah Jones, polisin çocuklarına silah doğrulttuğunu belirterek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdürürken ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölümleri de her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nda koronavirüs ekibinde çalışırken kovulan Rebekah Jones isimli veri bilimci kadının yaşadıkları ise ülkede tam anlamıyla infial yarattı.

KOVULDU AMA RAKAMLARI PAYLAŞMAYA DEVAM ETTİ

Rebekah Jones, bakanlık koronavirüs ekibinin üyesi olarak çalışırken Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Ron DeSantis'i ve eyaletin koronavirüsle ilgili sağlık politikalarını eleştirmiş ve ardından kovulmuştu. Veri analisti kadın daha sonra evinde aynı sistemi kurarak eyaletteki koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını kendisi yayınlamaya başlamış, hükümetinse bu rakamlar üzerinde manipülasyon yaptığını iddia etmişti.

ABD'de polis, 'Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor' diyen veri bilimcinin evini bastı

EVİNE POLİSLER BASTI, KABUSU YAŞADI

Genç kadın bu olaydan sonra evine yapılan polis baskınıyla adeta kabusu yaşadı. 31 yaşındaki kadın, çalışmalarının engellendiği ve evini basan polislerin silahlarını eşine ve çocuklarına doğrulttuğunu ifade etti.

ABD'de polis, 'Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor' diyen veri bilimcinin evini bastı

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından evine baskın yapıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşan kadın, "Dürüstçe işini yapan bilim insanlarına bu yapılıyor, güçlülere karşı gerçekleri söyleyenlere bu yapılıyor" diye yazdı.

KADININ SİSTEME KAÇAK OLARAK GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Washington Post gazetesinin aktardığına göre yetkililer, Jones'un yaz başında kovulduğunu ve kasım ayında bakanlığın sitesine yasadışı bir şekilde giriş yaptığını söyledi. Jones'un ayrıca Florida'daki acil durum personeline eyalet yönetiminin koronavirüs polikasına karşı eleştiride bulunmalarını telkin ettiği öne sürüldü. Jones ise ev baskınına neden olan bu suçlamaları reddetti.


ABD'de polis, 'Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor' diyen veri bilimcinin evini bastı
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