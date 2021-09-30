ABD'de Kovid-19 testine 54 bin dolar fatura çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 testine 54 bin dolar fatura çıktı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 testine 54 bin dolar fatura çıktı

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Travis Warner adlı kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için 54 bin dolar fatura geldiği bildirildi.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Travis Warner adlı kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için 54 bin Dolar fatura geldiği bildirildi.

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, Warner, Kovid-19 testlerinin zor bulunduğu 2020 yazında, SignatureCare adlı özel bir acil kliniğinde yaptırdığı test için 54 bin dolarlık fatura aldı.

Faturada, Warner'ın sağlık sigortası şirketinin fiyatı yaklaşık 17 bin dolara indirdiği ve tamamını ödediği belirtilmişti.

Borcu bulunmamasına rağmen faturayı kabul etmeyen Warner'ın sigorta şirketi ve sağlık kuruluşu ile yaptığı aylar süren görüşmeler sonucunda faturanın bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kaiser Aile Vakfı'nın (KFF) nisan ayında yayınladığı rapor, ülkede Kovid-19 testi için sağlık kuruluşlarının sigorta şirketlerine gönderdiği faturaların 20 ila 1419 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.

ABD'de Kovid-19 salgınının başında kabul edilen bir düzenlemeyle sağlık sigortalarının PCR testlerinin tutarını, katkı payını sigortalıya yansıtmadan ödemeleri gerekiyor.

Ancak ülkede, sağlık hizmeti veren kuruluşların sigortalardan talep edebilecekleri tutarlarda bir sınırlama bulunmuyor.

Astronomik faturalar sigorta primlerine yansıyor

Sağlık sektöründe fiyat araştırmaları yapan Health Care Cost Institute'un Başkanı Niall Brennan, sağlık sektöründe tutar sınırlaması olmaması nedeniyle bazı sağlık kuruluşlarının işlemler için sigorta şirketlerine çok yüksek faturalar çıkardıklarını ve en basit işlemlerin bile ilkesiz kuruluşlarca kötü amaçla kullanılabildiğini ifade ediyor.

USC-Brookings Schaeffer Sağlık Politikaları İnisiyatifi Başkanı Loren Adler ise durumun yasal olduğunu belirterek, sigorta şirketlerinin sağlık kuruluşlarına ödemek zorunda kaldıkları astronomik rakamları prim olarak sigortalılara yansıttığını belirtiyor.

Bir araştırmaya göre, ABD'de faturalandırma hataları ve kötü niyetle çıkartılan astronomik faturalar, sağlık harcamalarının yüzde 3 ila 10'unu oluşturuyor.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

 Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

 YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu

YouTube, aşı karşıtlarının kanallarını kapattığını duyurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Acun Ilıcalı Selahattin Demirtaş
Spor Muslera Oğuzhan Özyakup Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19 testine 54 bin dolar fatura çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 21:10:42. #1.11#