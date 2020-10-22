ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi
22.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:00
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 227 bin 440 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 587 bin 899 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 603 bin 130 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı