ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 bin 440'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 227 bin 440 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 587 bin 899 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 603 bin 130 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı