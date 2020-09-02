ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!ABD, (DHA) - ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, Belle Isle Park'ına koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğranı astı.

02.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:26

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

ABD, (DHA) - ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, Belle Isle Park'ına koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğranı astı.

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişiyi anmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölge halkı, kentteki Belle Isle Park'ı güzergahındaki yol kenarına koronavirüs salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğrafını astı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLMEDİ

Belediye Başkanı Mike Duggan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Detroit'i Anma Günü" ilan edildiğini ve pandemiden hayatını kaybenlerin anısına anma töreni düzenlediğini kaydetti. Duggan, "Bugün birlikte yas tutma şansımız var" diye konuşarak, salgında hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin yasaklar gereği ailelerine teslim edilemediğini de belirtti.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sibel Can Aslı Enver Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Enner Valencia Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kız Düğün Doğum Samsun
Şu an buradasınız: ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem! - Detroit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 14:45:04. #1.15#
title