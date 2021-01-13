ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı
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ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı

13.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:54

ABD'de Başkan Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumu başladı. ABD'den son gelen fotoğraflar ise kentteki önlemlerin boyutunu gösterdi. Fotoğrafta Washington DC'ye gönderilen ABD Ulusal Muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği görüldü.

ABD'de başkent Washington'da bulunan Kongre binasının basılmasıyla başlayan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda insan yaralanmıştı.

Kongre baskını sonrası Washington'a Ulusal Muhafızlar gönderilmiş, devir teslim töreninde herhangi bir sorun yaşanmaması için özel önlemler alınmaya başlanmıştı.

GÖZLER 20 OCAK'TAKİ BAŞKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİNDE

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının yankıları sürerken, gözler şimdi de 20 Ocak'ta yapılacak olan başkanlık devir teslim törenine çevrildi.

ABD basınından da başkanlık devir teslim töreni öncesi, Kongre binasının içinde olup bitenlere dair görüntüler gelmeye başladı.

ABD'de kanlı baskın sonrası Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında yerlerde sabahlıyor

ULUSAL MUHAFIZLAR, YERDE YATIYOR

Paylaşılan fotoğraf karelerinde; kongre binasını korumak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın toplu bir şekilde yerde yattıkları görüldü.

Ayrıca Ulusal Muhafızlar'ın yaşanabilecek yeni bir baskın tehdidine karşı, binada konuşlanmaya devam edecekleri öğrenildi.

Öte yandan, ABD'de 20 Ocak'a kadar 10 binden fazla askerin başkente gelmesi bekleniyor.

ABD'de kanlı baskın sonrası Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında yerlerde sabahlıyor
ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında yerlerde yattı
ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı
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